Klingbeil a Carney rokovali o prehĺbení spolupráce
Autor TASR
Ottawa 10. mája (TASR) - Nemecký minister financií a vicekancelár Lars Klingbeil v sobotu v Toronte rokoval s kanadským premiérom Markom Carneym. Témou diskusií boli možnosti prehĺbenia spolupráce medzi Nemeckom a Kanadou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Klingbeil na okraj konferencie v Toronte ozrejmil, že obe strany sa zhodli na strategickej dôležitosti partnerstva a vidia priestor na jeho ďalšie rozširovanie.
Spomenul oblasti ako umelá inteligencia, energetika, kritické suroviny a obranné projekty. Na stretnutí s Carneym nemecký minister podľa svojich slov opäť presadzoval nemecké ponorky.
DPA vysvetľuje, že Nemecko sa snaží presvedčiť Kanadu, aby sa pridala k nemecko-nórsku partnerstvu v oblasti ponoriek. Staviteľ ponoriek TKMS so sídlom v nemeckom meste Kiel dúfa v objednávku z Kanady.
Podľa Klingbeila je pre Nemecko veľmi dôležité dosiahnuť v týchto rokovaniach úspešný záver.
Na Globálnom akčnom summite o pokroku nemecký minister predstavil nemecký špeciálny fond v hodnote 500 miliárd eur financovaný dlhom na investície do infraštruktúry a opatrenia na riešenie klimatickej zmeny. Tento fond podľa neho ukázal, že Nemecko pracuje na modernizácii krajiny a posilnení demokracie.
