Klingbeil: Nemecko poskytne bezpečnostné záruky Ukrajine
Podľa neho sú rokovania v počiatočnom štádiu a na ich formovaní sa musí podieľať aj Ukrajina.
Autor TASR
Kyjev 26. augusta (TASR) - Nemecko sa spolu s európskymi partnermi bude podieľať na poskytovaní bezpečnostných záruk Ukrajine, uviedol v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil. Podľa neho sú rokovania v počiatočnom štádiu a na ich formovaní sa musí podieľať aj Ukrajina, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Dôležité je, aby na konci existovali bezpečnostné záruky, ktoré zaistia, že Ukrajina už nebude pod útokom a že Putin sa už znova Ukrajinu neodváži napadnúť,“ uviedol počas svojej prvej návštevy hlavného mesta Ukrajiny.
Podľa Klingbeila je na dosiahnutie takéhoto cieľa potrebné posilniť ukrajinskú armádu a zvýšiť produkciu zbraní na Ukrajine. Minister tvrdí, že Nemecko „prevezme zodpovednosť“ pri poskytovaní bezpečnostných záruk, ale konečné rozhodnutie nesmie byť prijaté „nad hlavami Ukrajincov“ a proces vyjednávania sa musí začať prímerím.
Agentúra Reuters pripomína, že americký prezident Donald Trump nalieha na rýchle ukončenie vojny na Ukrajine, no Kyjev a jeho európski spojenci sa obávajú, že by sa mohol usilovať o vynútené prijatie nevýhodnej dohody.
„Na rade je teraz Vladimir Putin. Verím, že nás čaká ešte dlhá cesta, pretože zatiaľ nevidím, že by Vladimir Putin zmenil názor, náhle ustúpil a chcel by viesť skutočné, vážne a udržateľné mierové rokovania,“ uzavrel.
