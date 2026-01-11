< sekcia Zahraničie
Klingbeil: Nemecko si želá medzinárodnú spoluprácu v oblasti surovín
Spojené štáty zvolali stretnutie s cieľom prediskutovať prístup ku kritickým surovinám.
Autor TASR
Berlín 11. januára (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil sa v nedeľu vyslovil za posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti kritických surovín. Nemecko a Európska únia (EÚ) podporujú spravodlivý a spoľahlivý medzinárodný obchod založený na pravidlách, vyhlásil líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pred odletom z Berlína do Washingtonu na stretnutie ministrov financií skupiny G7. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spojené štáty zvolali stretnutie s cieľom prediskutovať prístup ku kritickým surovinám. Ide o látky, ako lítium, kobalt a prvky vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre kľúčové moderné technológie a ich dodávky závisia od malého počtu krajín vrátane Číny.
„Prístup ku kritickým surovinám a spoľahlivé dodávateľské reťazce majú pre hospodárstvo a pracovné miesta mimoriadny význam,“ povedal Klingbeil. „Nemecko má silný záujem na rozšírení medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti s cieľom posilniť bezpečnosť dodávok, znížiť závislosti a zabezpečiť spoľahlivé hospodárske podmienky,“ dodal minister. V oblasti kritických surovín je potrebné konať spoločne všade tam, kde je to možné, zdôraznil Klingbeil.
