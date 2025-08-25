Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Klingbeil pricestoval do Kyjeva, bude diskutovať s ukrajinskou vládou

Na snímke nemecký minister financií Lars Klingbeil. Foto: TASR/DPA

Po príchode povedal, že ruský prezident Vladimir Putin by si mal uvedomiť, že podpora Nemecka pre Ukrajinu neslabne.

Autor TASR
Kyjev 25. augusta (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil pricestoval v pondelok do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu. Po príchode povedal, že ruský prezident Vladimir Putin by si mal uvedomiť, že podpora Nemecka pre Ukrajinu neslabne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.

„Putin by nemal mať žiadne ilúzie, že podpora Nemecka pre Ukrajinu by sa mohla zoslabnúť,“ uviedol nemecký vicekancelár. „Práve naopak: Zostávame druhým najväčším podporovateľom Ukrajiny celosvetovo a najväčším v Európe,“ konštatoval a dodal, že Ukrajina sa naďalej môže spoliehať na Nemecko.

Klingbeil podľa Reuters naliehal na Putina, aby prejavil záujem o mierový proces v súvislosti s vojnou na Ukrajine. O ukončenie tejto viac tri a pol roka trvajúcej vojny sa od svojho návratu do funkcie usiluje americký prezident Donald Trump, pričom sa snaží zorganizovať aj stretnutie Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Ukrajina musí byť podľa nemeckého ministra financií zahrnutá do mierových rozhovorov. Uviedol tiež, že je potrebné prímerie a spoľahlivé bezpečnostné záruky. „Na tento účel sa úzko koordinujeme na medzinárodnej úrovni,“ konštatoval.

Agentúra DPA informuje, že Klingbeil pricestoval do ukrajinského hlavného mesta na rozhovory s ukrajinskou vládou. „Úzko spolupracujem s (nemeckým) kancelárom (Friedrichom Merzom) na tom, ako najlepšie podporiť Ukrajinu v možnom mierovom procese,“ uviedol. Podľa neho ide o ukrajinskú, ale i európsku bezpečnosť.

Nemecko podľa ministerstva financií poskytlo Ukrajine od začiatku vojny pomoc vo výške 50,5 miliardy eur, píše Reuters.
