Klub koaličnej strany Poľsko 2050 sa rozpadol na dve polovice
Premiér Donald Tusk v stredu informoval, že napriek rozpadu strany zostáva podpora jeho vlády stabilná, o čom ho uistila Hennig-Klosková.
Autor TASR
Varšava 18. februára (TASR) - Poslanecký klub koaličnej strany Poľsko 2050 sa v stredu rozpadol, keď 15 jeho poslancov oznámilo odchod a vytvorenie nového klubu Centrum. Vznik klubu v stredu na sieti X oznámila ministerka životného prostredia Paulina Hennig-Klosková, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Zakladáme parlamentný klub Centrum, lebo centrum je miesto, kde sa ľudia stretávajú, tvoria dobré kompromisy a dosahujú úspechy. Chceme, aby Poľsko bolo v centre našej práce, v centre našej pozornosti,“ napísala. Podľa nej je centrum aj miestom, kde sa dosahuje rovnováha a vytvára protiváha voči krajným pozíciám, ktorých je podľa jej slov v Poľsku v posledných rokoch priveľa.
Hennigová-Klosková už predtým informovala, že nový klub vytvoria poslanci a senátori odchádzajúci zo strany Poľsko 2050. V tom zostane 15 poslancov, čo je minimálny počet na jeho zachovanie.
Korene sporu v strane Poľsko 2050 siahajú k vnútrostraníckym voľbám, v ktorých zakladateľ strany Szymon Holownia neobhajoval post predsedu. V januári 2026 tak zvíťazila ministerka regionálneho rozvoja Katarzyna Pelczyňská-Naleczová nad Hennig-Kloskovou v pomere 350 ku 309 hlasom. Časť poslancov podporujúcich Hennigovú-Kloskovú následne spochybnila smerovanie strany a presadzovala zmeny vo vedení.
Premiér Donald Tusk v stredu informoval, že napriek rozpadu strany zostáva podpora jeho vlády stabilná, o čom ho uistila Hennig-Klosková.
