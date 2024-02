Klub palestínskych väzňov má obavy o osud väzneného Marwána Barghútího

Ramalláh 19. februára (TASR) - Skupina na ochranu práv palestínskych väzňov v pondelok vyjadrila znepokojenie o osud najznámejšieho palestínskeho väzňa Marwána Barghútího, ktorého v Izraeli držia na samotke.



Tento bývalý prominentný predstaviteľ strany Fatah si odpykáva viacnásobný doživotný trest po tom, ako ho izraelský súd odsúdil za sériu útokov zo začiatku roka 2000, informovala agentúra AFP.



Barghútí býval označovaný za potenciálneho nástupcu palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása.



Vyhlásenie vydané Klubom palestínskych väzňov je reakciou na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira, ktorý 14. februára informoval, že Barghútí bol prevezený z väznice Ofer do segregácie "na základe informácií o plánovanej agitácii".



"Dni, keď väznicu riadili teroristi, sú preč!" napísal Ben Gvir na sociálnej sieti X.



Palestínsky politik Kadúra Fáris - predseda Klubu palestínskych väzňov, ktorý podporuje osoby zadržiavané v izraelských väzniciach, - uviedol, že 65-ročný Barghútí bol za dva mesiace vo väzení premiestnený trikrát.



Doplnil, že izraelské úrady okrem toho bránia Barghútího právnikom, aby ho vo väzení navštevovali, čo "vyvoláva reálne obavy o jeho život, najmä pre to, že je to sprevádzané priamym a neustálym štvaním proti nemu v izraelských médiách".



Fáris uviedol, že od útokov palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023 sa izraelské úrady častejšie uchyľujú k hromadným presunom väzňov, umiestňovaniu na samotky a "systematickému mučeniu" palestínskych väzňov, najmä významných politických predstaviteľov.



Vyzval preto vyvinúť na Izrael medzinárodný tlak, aby zabránil takémuto zneužívaniu a umožnil návštevy väzňov, ktoré sú od útokov palestínskych radikálov na juh Izraela pozastavené.



Podľa Klubu palestínskych väzňov bolo pred vojnou, ktorá sa od začiatku októbra odohráva v palestínskom Pásme Gazy, v izraelských väzniciach viac ako 5200 palestínskych väzňov. Odvtedy bolo v rámci masívnej zatýkacej kampane na okupovanom Západnom brehu zadržaných viac ako 7000 ľudí vrátane bývalých vodcov a predstaviteľov Hamasu a iných palestínskych skupín.