Kľúčoví demokrati v Kongrese USA odobrili ďalšie zbrane pre Izrael

Washington 18. júna (TASR) - Dvaja dôležití členovia Demokratickej strany v americkom Kongrese vyjadrili svoj súhlas s predajom ďalších zbraní pre Izrael v hodnote 18 miliárd eur. TASR v utorok informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Washington Post (WP).



Kongresman Gregory Meeks zo štátu New York a senátor Ben Cardin z Marylandu tento predaj dlhé mesiace zdržiavali. Nakoniec s predajom súhlasili po tom, ako na nich vláda amerického prezidenta Joea Bidena i podporovatelia Izraela vyvíjali nátlak, píše WP s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so situáciou.



Meeks, ktorý je na najvyššie postaveným demokratom vo výbore Snemovne pre zahraničné veci, verejne vyhlasoval, že bude tento balík zdržiavať, kým vláda neposkytne ubezpečenie o použití lietadiel i munície v Pásme Gazy. Súčasťou balíka je 50 stíhačiek typu F-15, strely vzduch-vzduch a bomby s navádzacou súpravou JDAM.



"Nechcem, aby použitie týchto typov zbraní, ktoré Izrael použije, viedlo k ďalším úmrtiam," povedal Meeks v apríli pre stanicu CNN. Takisto žiadal ubezpečenie, že do Pásma Gazy príde humanitárna pomoc.



Meeks pre WP uviedol, že je v spojitosti s týmto balíkom v úzkom kontakte s Bielym domom a opakovane vyzval vládu, aby od Izraela žiadala konkrétne zlepšenia situácie s humanitárnou pomocou či obeťami z radov civilistov.



Americké ministerstvo zahraničných vecí teraz môže Kongresu oznámiť, že predaj je schválený. Ide o ďalší krok k skompletizovaniu obchodu. V prípade úspechu by to bol jeden z najväčších balíkov zbraní poskytnutý Izraelu od začiatku vojny, píše WP.