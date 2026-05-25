Pondelok 25. máj 2026
Kľúčový pakistanský vyjednávač Munír je na návšteve Číny

Na snímke náčelník pakistanskej armády, poľný maršal generál Asim Munir. Foto: TASR/AP

Pakistan je ústredný sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Autor TASR
Islamabad/Peking 25. mája (TASR) - Pakistanský veliteľ ozbrojených síl Ásim Munír ako kľúčový vyjednávač medzi Spojenými štátami a Iránom je s premiérom Šahbázom Šarífom na návšteve Číny. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry AFP.

Poľný maršal Munír bol ešte v piatok a v sobotu spoločne s pakistanským ministrom vnútra Mohsinom Nakvím v Teheráne v rámci sprostredkovateľskej misie pre dohodu medzi bojujúcimi stranami.

Čína chce s Pakistanom spolupracovať, aby „pozitívne prispela k skorému obnoveniu mieru a stability na Blízkom východe“. Šaríf začal svoju štvordennú oficiálnu návštevu v sobotu v meste Chang-čou.

Pakistan je ústredný sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. Minulý mesiac na svojom území hostil rozhovory, ktoré však doteraz nepriniesli trvalú dohodu.

Šaríf v Pekingu vyhlásil, že „svet prechádza kritickým obdobím“. „Pakistan zohral úprimnú úlohu sprostredkovateľa medzi USA a Iránom. Poľný maršal bol v Teheráne a nechcel si nechať ujsť túto skvelú návštevu,“ uviedol s tým, že „veci sa uberajú správnym smerom“.

Šaríf v nedeľu v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že jeho krajina by už čoskoro mohla hostiť ďalšie kolo mierových rokovaní. „Pakistan bude pokračovať vo svojich mierových snahách s najväčšou úprimnosťou a dúfame, že už čoskoro budeme hostiť ďalšie kolo rokovaní,“ vyhlásil.
