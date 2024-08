Kluge: Choroba mpox nie je novým covidom, vieme ju kontrolovať

Berlín 20 augusta (TASR) - Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge v utorok uviedol, že vírus spôsobujúci ochorenie mpox, známe ako opičie kiahne, nie je novým koronavírusom, keďže úrady dokážu kontrolovať jeho šírenie. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.



"Môžeme a musíme spoločne bojovať proti mpoxu," povedal Kluge na tlačovej konferencii. "Rozhodneme sa teda zaviesť systémy na kontrolu a odstránenie mpoxu globálne? Alebo vstúpime do ďalšieho cyklu paniky a zanedbávania? To, ako zareagujeme teraz a v nasledujúcich rokoch, bude pre Európu a svet kritickým testom," zdôraznil.



Mpox je infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša pri blízkom fyzickom kontakte. Spôsobuje horúčky, bolesti svalov a veľké kožné lézie. Vo väčšine prípadov má mierny priebeh, avšak môže byť aj smrteľné.



WHO minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov mpoxu v afrických štátoch. Od júla totiž hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bol zistený aj vo Švédsku, Pakistane a na Filipínach.



Celosvetové obavy vyvolal kmeň mpox clade 1, ktorý sa ľahšie šíri a ktorého prípad minulý týždeň potvrdili vo Švédsku. Kluge povedal, že v súčasnosti v Európe každý mesiac hlásia približne 100 nových prípadov menej závažného kmeňa mpox clade 2.