Klus: Bezpečnosť krajín Východného partnerstva je dôležitá pre SR

Luxemburg 18. októbra (TASR) - Východné partnerstvo Európskej únie je jednou z priorít slovenskej zahraničnej politiky, keďže bezpečnosť, stabilita a prosperita v tejto oblasti je v životnom záujme SR. Vyhlásil to v pondelok štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) Martin Klus na zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu.



Ministri rokovali o Východnom partnerstve, situácii v Etiópii a Nikarague, ako aj vzťahoch EÚ s krajinami Perzského zálivu, pripomenul komunikačný odbor MZVEZ SR.



SR sa podľa Klusa zasadzuje za konkrétnu podporu EÚ pre krajiny Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina).



"Vzhľadom na zmenenú geopolitickú situáciu v tomto regióne to však už nemôže byť len o štrukturálnych reformách či budovaní a posilňovaní pilierov demokracie a vlády práva. Musí to byť aj o posilnení bezpečnostnej dimenzie spolupráce EÚ s partnermi vo východnom susedstve v kontexte zvyšovania ich schopnosti aktívne sa brániť," zdôraznil Klus.



Zároveň vyzval na skoré politické pridruženie krajín Východného partnerstva ku krajinám EÚ, a to vrátane ekonomickej integrácie, ktorá umožní prepojenie trhov a "novú etapu vzájomne výhodnej spolupráce".



"Nadchádzajúce ministerské stretnutie EÚ s východnými partnermi a summit v decembri preto musia priniesť konkrétne prísľuby prehlbovania ďalšej spolupráce s jasnou perspektívou európskej budúcnosti našich partnerov," povedal Klus, pričom poukázal najmä na Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko.



Vo vzťahu k Arménsku a Azerbajdžanu je podľa šéfov diplomacií krajín EÚ dôležité pokračovať v spolupráci, ktorá zodpovedá ich potrebám, ako aj záujmom EÚ. Zohľadňujúc vývoj v Bielorusku bude EÚ naďalej pokračovať v podpore občianskej spoločnosti. Po uvalení sankcií na bieloruský režim v júni toho roku Minsk pozastavil svoju účasť vo Východnom partnerstve, čo zástupcovia štátov EÚ s poľutovaním vzali na vedomie.



Ohľadne arabských štátov ministri vyzdvihli ich mediačné postavenie vo viacerých konfliktoch na Blízkom východe a v Afganistane.



Témou rokovania bola aj zhoršujúca sa humanitárna kríza v Etiópii, kde už takmer rok zúri ozbrojený konflikt. Milióny ľudí museli opustiť domovy a potrebujú potravinovú pomoc, pričom takmer milión ľudí čelí hladomoru. Zároveň v krajine dochádza k závažnému porušovaniu ľudských práv a násiliu páchanom na civilnom obyvateľstve.



"Slovensko plne podporuje úsilie EÚ zamerané na okamžité zabezpečenie prístupu obyvateľstva k humanitárnej pomoci a ukončenie násilia," vyhlásil štátny tajomník slovenského rezortu diplomacie.