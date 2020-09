Klus: Krajiny EÚ majú záujem o koordináciu opatrení počas koronakrízy

Brusel 22. septembra (TASR) - Krajiny Európskej únie majú záujem zvýšiť koordinovanosť pri zavádzaní opatrení proti šíreniu nového typu koronavírusu. Uviedol v utorok štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Martin Klus (SaS) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Harmonizácia protikrízových opatrení bola jedným z hlavných bodov rokovaní európskych diplomatov, ktorí sa podľa Klusa "dohodli, že sa treba dohodnúť". Podľa neho je súčasná zdravotná kríza je mementom pre všetkých členov EÚ, že treba zlepšiť vzájomnú koordináciu v takýchto kritických okamihoch.



"Je viacero dôležitých bodov, kde si Slovensko vie predstaviť koordináciu," uviedol Klus. Podľa neho ide napríklad o aktívnejšie zdieľanie dát medzi krajinami alebo zosúladenie pravidiel karantény, ktorá má v rôznych krajinách rôzne trvanie. Zhoda panuje v tom, že formuláre pre vypĺňanie osobných údajov pre odsledovanie kontaktov infikovaných ľudí by mali mať jednotný európsky charakter. "Tiež sme sa dohodli, že by bolo dobré sa včas informovať o všetkých opatreniach, najmä čo sa týka obmedzovania hraničného režimu či dokonca zatvárania hraníc v rámci schengenského priestoru," dodal.



Klus vyjadril presvedčenie, že členské krajiny Únie sú ochotné tieto návrhy rešpektovať a implementovať. Spresnil, že kompetencie v oblasti zdravotnej politiky sú stále suverénnou politikou národných štátov. Koordinácia by sa však mala prejavovať v dodržiavaní spoločne dohodnutých krokov a tiež v tom, aby sa čo najmenej znepríjemňoval život občanom EÚ, ktorí sú zvyknutí na Európu bez hraníc.



Podľa jeho slov je pozícia SR taká, že v jednotlivých krajinách môžu existovať odlišné predstavy v oblasti ochrany zdravia, napríklad čo sa týka nosenia ochranných rúšok.



"Tiež sme sa zhodli na tom, že môžu tu byť rôzne odporúčania epidemiológov a hygienikov naprieč členskými krajinami, čo by malo zostať v národných rukách, ale je dôležité, aby sa aj oni koordinovali," uviedol Klus.



Utorňajšie diskusie v Bruseli podľa neho potvrdili, že Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je relevantný zdroj pre hygienikov z členských krajín. Nie všetky krajiny však rovnako často dodávajú tomuto centru potrebné dáta, pričom sa objavujú aj požiadavky, aby ECDC uvádzalo aj ďalšie údaje týkajúce sa priebehu pandémie: napríklad koľkí ľudia sú napojení na pľúcnu ventiláciu alebo sa nachádzajú na jednotkách intenzívnej starostlivosti.







Spravodajca TASR Jaromír Novak