Klus: SR je v otázke migrácie ochotná rokovať o formách solidarity

Brusel 23. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) v tejto súvislosti upozornil, že Slovensko aj naďalej odmieta povinné relokácie žiadateľov o azyl.



Klus po skončení utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli priznal, že o tomto pakte sa hovorí už dlhšie a že ide aj o jednu z priorít polročného nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. Zdôraznil, že po zverejnení návrhu Európskej komisie si členské štáty tento návrh preštudujú a budú rozhodovať, čo ďalej robiť v tejto citlivej záležitosti.



Rovnako pripomenul, že nie žiadnym tajomstvom, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) zastávajú rovnakú pozíciu a nedávno spoločne s Estónskom zaslali Európskej komisii list, v ktorom upozornili na iný list, ktorý bol odoslaný z úrovne ministrov vnútra EÚ.



"Prostredníctvom tohto listu žiadame, aby sa neotvárali niektoré témy, ktoré sa už v minulosti ukázali ako vysoko rozdeľujúce členské krajiny. Nie je žiadnym tajomstvom ani to, že pre všetky tieto krajiny sú červenou čiarou povinné kvóty a relokácie, ktoré by mali iný ako dobrovoľný charakter," vysvetlil Klus. Upozornil, že ide o témy, ktoré občania V4 a aj iných krajín odmietajú.



Klus zdôraznil, že pozícia Slovenska v tejto otázke "je jednoznačná" a slovenská diplomacia sa vracia k tomu, čo už hovorila v roku 2016 počas predsedníctva v Rade EÚ. "Hovorili sme o nejakej forme flexibilnej solidarity a pokiaľ máme problém s relokáciami, a ten stále pretrváva, tak sme pripravení na nejaké iné formy poskytnutia pomoci krajinám, ktoré to potrebujú. O tomto sme pripravení a ochotní sa rozprávať, ale to, že by sme mali byť nútení k nejakej forme solidarity, to je stále červenou čiarou," odkázal Klus a spresnil, že už to nie je len pozícia krajín V4, lebo tento názor najnovšie zastávajú už aj pobaltské krajiny a tiež Rakúsko a Dánsko.



Spravodajca TASR Jaromír Novak