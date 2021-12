Klus: Summit EÚ bude o covidpasoch, zahraničnej politike a energetike

Brusel 14. decembra (TASR) - Hlavné témy, ktoré budú hýbať tohotýždňovým summitom EÚ, sú rovnaké, ako tie z posledných mesiacov - boj proti pandémii ochorenia COVID-19, vonkajšie vzťahy a energetika. V rozhovore pre TASR to v utorok večer v Bruseli povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.



Klus uviedol, že európski diplomati v utorok pripravili pre lídrov EÚ kompromisnú dohodu o predlžení platnosti covidpasov. "Slovensko deklarovalo spolu s ďalšími krajinami, že sme pripravení na konsenzus v podobe deviatich mesiacov. Sú členské krajiny, ktoré nemajú určenú platnosť tohto certifikátu a iné zas žiadali len ich šesťmesačnú platnosť," konštatoval Klus.



Vyjadril nádej, že sa podarí presadiť celoeurópske riešenie v podobe deväťmesačnej platnosti covidpasov, zohľadňujúcej posledné požadované očkovanie, pričom nezabúda ani na osoby, ktoré prekonali chorobu COVID-19 alebo ktoré sa dali otestovať na prítomnosť vírusu. "Finálne rozhodnutie musia prijať lídri na summite," povedal Klus.



Podľa jeho slov pre Slovensko budú dôležité diskusie o energetike z hľadiska taxonómie, čiže možnosti ponechať jadrovú energetiku pri prechode na uhlíkovú neutralitu. V tejto súvislosti sa očakáva, aké stanovisko zaujme nová nemecká vláda pod vedením kancelára Olafa Scholza, ktorý bude na svojom prvom summite EÚ. Klus však upozornil, že Nemecko a Rakúsko už dopredu dali vedieť, že otázka taxonómie bude problematická najmä v súvislosti s jadrom. Slovenský premiér Eduard Heger na októbrovom summite EÚ naopak zdôraznil, že Slovensko je za ďalšie využívanie jadrovej energetiky a za zachovanie jadra v národnom energetickom mixe i v rámci politiky zameranej na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny.



V rámci zahraničnej politiky eurobloku Klus za dôležité označil debaty šéfov vlád a štátov o Ukrajine a Bielorusku.



"My sme dnes jasne deklarovali, že náš premiér má záujem, aby sme okrem iného prediskutovali aj to, že sú vedľa seba dve inštitúcie - EÚ a NATO - a je pre obe dôležité, aby sme podľa možností hľadali spoločné východiská z aktuálne nepríjemných udalostí, ktoré sa dejú na východe Ukrajiny," uviedol.



Lídri členských krajín sa stretnú v stredu vo formáte summitu EÚ s krajinami Východného partnerstva a vo štvrtok na tradičnom decembrovom zasadnutí Európskej rady.