Klus verí, že summit EÚ prinesie dohodu ohľadom Bieloruska a Cypru

Brusel 1. októbra (TASR) - Týždeň, ktorý dostali premiéri a prezidenti členských krajín EÚ navyše - po zmene pôvodného septembrového termínu mimoriadneho summitu EÚ -, by mal prispieť k nájdeniu dohody v otázkach, ako sú sankcie na Bielorusko či odpoveď na spory medzi Cyprom, Gréckom a Tureckom. Uviedol to pred zasadnutím Európskej rady štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS).



Klus, ktorý na summite sprevádza predsedu vlády Igora Matoviča, (OĽaNO) upozornil, že posledné zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré pripravuje podklady pre summit a rokovania lídrov, nebolo dôvodom na optimizmus. Veľa otázok ako mená na sankčnom zozname EÚ voči Bielorusku, či pozície niektorých krajín voči Turecku v rámci sporu s Cyprom a Gréckom vo východnom Stredomorí, zostalo otvorených. "Verím, že týždeň navyše, ktorí dostali lídri EÚ kvôli odloženému summitu, prispeje k dohode. Prinajmenšom pokiaľ ide o Cyprus a Bielorusko, nastal určitý posun a zdá sa, že tam by mohlo dôjsť k dohode. Verím tomu, že v piatok budú lídri odchádzať spokojní," opísal situáciu Klus.



Spresnil, že je nevyhnutné, aby vznikol sankčný zoznam voči Bielorusku, a podľa jeho slov je dôležité, aby sa na ňom objavilo aj meno Alexandra Lukašenka, ktorý sa medzitým deklaroval za prezidenta. "Slovensko to nerešpektuje a neuznáva ho," pripomenul Klus. "Je tu zhoda na tom, že voľby, ktoré prebehli v Bielorusku, neboli ani slobodné, ani férové - a takýto človek sa nemôže vyhlásiť za prezidenta. Nehovoriac o tom, čo rozpútal voči vlastnému ľudu," dodal. Zároveň priznal, že bude témou širších diskusií, či sankcie majú siahať až do výšky pozície prezidenta jednej krajiny.



Slovenský diplomat pripomenul, že všeobecne existuje zhoda na zavedení cielených sankcií voči Bielorusku, tá však bola blokovaná pozíciou Grécka a Cypru práve pre ich námorný spor s Tureckom. Klus vyjadril nádej, že sa táto situácia na summite zmení, lebo situácia vo východnom Stredomorí je vážna a lídri si uvedomujú, že dvom členským krajinám Únie treba v tejto chvíli pomôcť.



Premiéri a prezidenti budú rokovať aj o opätovnom vypuknutí bojov v Náhornom Karabachu. Klus skonštatoval, že neexistuje žiadne efektívne riešenie tohto konfliktu v krátkodobom horizonte, pričom zdôraznil, že Slovensko je za diplomatickú cestu riešenia tohto sporu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak