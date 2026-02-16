< sekcia Zahraničie
Kňaz prirovnal snímky sexuálneho zneužívania detí k zbieraniu známok
Obžaloba plánuje žiadať trest odňatia slobody v trvaní najmenej šiestich mesiacov, informoval Ritzau. Rozsudok má byť vynesený 25. februára.
Kodaň 16. februára (TASR) - Dánsky kňaz, ktorý si stiahol 80.000 fotografií a 2300 filmov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí - a to aj na svoje dva služobné počítače - v pondelok predstúpil pred súd. Ako vyhlásil, robil to preto, že to bolo ako „zbieranie známok“, uviedli tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Šesťdesiatročný Tom Thygesen Frederiksen sa počas súdneho procesu v Naestvede priznal k vlastníctvu týchto fotografií a videí, informovala dánska tlačová agentúra Ritzau.
„Neuveriteľne ma mrzí, čo som urobil,“ povedal súdu.
Približne 700 z týchto snímok je považovaných za najzávažnejšie, lebo zobrazujú násilie alebo nátlak. Polícia objavila materiál pri prehliadke jeho domu v máji 2024 na základe tipu od jednej zo služieb na zdieľanie súborov.
Frederiksen vypovedal, že za materiál nikdy neplatil a nikdy necítil sexuálnu príťažlivosť k deťom. Povedal však, že si na pornografii vypestoval závislosť po kliknutí na odkaz so „zakázanými obrázkami“.
„Pretože to bolo zakázané, malo to určitú fascinujúcu hodnotu,“ dodal. Na otázku, prečo si stiahol toľko materiálu, odpovedal, že je to „ako zbieranie známok – len úplne nesprávnym spôsobom“.
Frederiksena, ktorý predtým viedol skupiny pastoračnej starostlivosti o deti, najprv suspendovali a neskôr ako farár skončil.
