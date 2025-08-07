< sekcia Zahraničie
Kňaz zbiera podpisy na založenie nezávislej pravoslávnej cirkvi
Autor TASR
Almaty 7. augusta (TASR) - Populárny kazašský duchovný Vladimir Voroncov vo štvrtok oznámil, že sa pokúša založiť novú cirkev nezávislú od Moskvy. Ruská pravoslávna cirkev ho nedávno zbavila duchovného úradu za kritiku Kremľa pre rozpútanie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vladimir Voroncov bol kňaz Kazašskej pravoslávnej cirkvi patriacej pod moskovský patriarchát, ale minulý rok ho prepustili, keď na sociálnych médiách opísal vojnu na Ukrajine ako bratovražedný „hriech“ a vyzval Kazachstan, aby sa „ohradil“ od Ruska.
Získané podpisy na založenie novej pravoslávnej cirkvi mimo vplyvu Moskvy pošle konštantínopolskému patriarchátu, najvyššej riadiacej autorite pravoslávnej cirkvi mimo Moskvy. „Tento zoznam plánujem poslať budúci týždeň,“ povedal agentúre AFP.
Kazašské zastúpenie Ruskej pravoslávnej cirkvi začiatkom tohto týždňa oznámilo, že Voroncov bol odvolaný z funkcie za „závažné kanonické zločiny“. Obvinilo ho z pokusu o vytvorenie nelegálnej, „schizmatickej“ cirkvi, ktorá by konkurovala cirkvi riadenej Moskvou. „Všetky jeho prejavy v mene pravoslávnej cirkvi sú nelegálne. Klamlivo zavádza ľudí, keď sa vydáva za pravoslávneho kňaza,“ uviedlo.
Kazachstan je bývalá sovietska republika s približne 20 miliónmi obyvateľov. Väčšina z nich sú moslimovia a približne trojmiliónovú pravoslávnu menšinu tvoria najmä etnickí Rusi. Pravoslávna cirkev v Kazachstane je podriadená Ruskej pravoslávnej cirkvi s centrom v Moskve a jej vodcovi patriarchovi Kirillovi.
Ruská pravoslávna cirkev je kľúčovým podporovateľom Putina. Prijala jeho presadzovanie konzervatívnej sociálnej politiky vrátane zásahov proti komunite LGBTQ a podporuje vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine.
