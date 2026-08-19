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Kňaza, ktorý prijímal migrantov, odvolali z pastoračnej služby
Vatikánske Dikastérium pre klérus tým potvrdilo opatrenie, ktoré inicioval bývalý biskup Pistoie Fausto Tardelli.
Autor TASR
Vatikán 19. augusta (TASR) - Svätá stolica v stredu zamietla odvolanie talianskeho kňaza Massima Biancalaniho proti rozhodnutiu o jeho odvolaní z pastoračnej služby vo farnostiach v meste Pistoia. Kňaz sa v minulosti dostal do centra pozornosti tým, že vo svojej fare ubytovával migrantov, za čo čelil ostrej kritike. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
Vatikánske Dikastérium pre klérus tým potvrdilo opatrenie, ktoré inicioval bývalý biskup Pistoie Fausto Tardelli. Konanie podľa kánonického práva sa tak po viac ako desiatich rokoch definitívne skončilo, uviedol denník La Nazione.
Biancalani pôsobil vo farnostiach Santa Maria Maggiore vo Vicofare a San Niccol v Ramini. Od roku 2015 sa farnosť vo Vicofare stala symbolom celoštátnej diskusie o prijímaní migrantov. Poskytla totiž útočisko približne 200 ľuďom, no zároveň vyvolala ostré politické spory pre nevyhovujúce hygienické podmienky, napätie v komunite i protesty miestnych obyvateľov. Mnohí veriaci následne prestali navštevovať bohoslužby a zapájať sa do života farnosti.
Agentúra ANSA upozornila, že konanie voči Biancalanimu sa netýkalo disciplinárnych previnení, ale posúdenia jeho spôsobilosti na ďalšie pastoračné pôsobenie.
Keď v lete 2024 odmietol navrhované preloženie do Diecézneho misijného úradu a prišiel o právomoc zastupovať farnosť vo Vicofare, obrátil sa na cirkevné súdy.
Biancalani pre agentúru ANSA vyhlásil, že „to, čo sa urobilo vo Vicofare a Ramini, je úžasná vec, ktorú ani cirkev dostatočne nechápe“. „V Taliansku je čoraz ťažšie prijímať migrantov,“ povedal. „Pravica je s týmto systémom spokojná, ale aj stredoľavicové strany mali veľa príležitostí ho reformovať. Neurobili to však, pretože sa obávali straty podpory,“ dodal.
Vatikánske Dikastérium pre klérus tým potvrdilo opatrenie, ktoré inicioval bývalý biskup Pistoie Fausto Tardelli. Konanie podľa kánonického práva sa tak po viac ako desiatich rokoch definitívne skončilo, uviedol denník La Nazione.
Biancalani pôsobil vo farnostiach Santa Maria Maggiore vo Vicofare a San Niccol v Ramini. Od roku 2015 sa farnosť vo Vicofare stala symbolom celoštátnej diskusie o prijímaní migrantov. Poskytla totiž útočisko približne 200 ľuďom, no zároveň vyvolala ostré politické spory pre nevyhovujúce hygienické podmienky, napätie v komunite i protesty miestnych obyvateľov. Mnohí veriaci následne prestali navštevovať bohoslužby a zapájať sa do života farnosti.
Agentúra ANSA upozornila, že konanie voči Biancalanimu sa netýkalo disciplinárnych previnení, ale posúdenia jeho spôsobilosti na ďalšie pastoračné pôsobenie.
Keď v lete 2024 odmietol navrhované preloženie do Diecézneho misijného úradu a prišiel o právomoc zastupovať farnosť vo Vicofare, obrátil sa na cirkevné súdy.
Biancalani pre agentúru ANSA vyhlásil, že „to, čo sa urobilo vo Vicofare a Ramini, je úžasná vec, ktorú ani cirkev dostatočne nechápe“. „V Taliansku je čoraz ťažšie prijímať migrantov,“ povedal. „Pravica je s týmto systémom spokojná, ale aj stredoľavicové strany mali veľa príležitostí ho reformovať. Neurobili to však, pretože sa obávali straty podpory,“ dodal.