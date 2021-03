Poľského kňaza známeho z dokumentu o zneužívaní maloletých odsúdili

Varšava 8. marca (TASR) - Súd v poľskom meste Pleszew odsúdil kňaza Arkadiusza Hajdasza na tri roky väzenia za obťažovanie mladistvého v kauze, ktorá podnietila celonárodnú diskusiu o prípadoch sexuálneho zneužívania v prostredí katolíckeho duchovenstva. Informovala o tom agentúra AFP.



Obeťou bol Bartlomiej Pankowiak, ktorý mal v čase, keď ho Hajdasz (52) v roku 2000 prestal zneužívať, 10 rokov. Obťažovanie chlapca trvalo dva roky. píše AFP.



Hajdasz sa priznal, že chlapca opakovane bozkával a obťažoval. Súd mu okrem väzenského trestu zakázal na desať rokov pracovať s deťmi a mládežou.



"Spáchal som tento čin ... Rád by som sa za to z hĺbky srdca úprimne ospravedlnil," povedal Hajdasz minulý týždeň novinárom.



Pankowiak a jeho starší brat Jakub, ktorý tvrdí, že ho Hajdasz tiež zneužíval, boli ústrednými postavami minuloročného dokumentárneho filmu s názvom Hra na schovávačku, ktorý sa stal na internete virálnym. Dokument tiež zachytáva príslušnú reakciu poľských cirkevných autorít, ktorá bola podľa tvorcov úplne nedostatočná. Podľa dokumentu Hajdasz zneužíval mladistvých zhruba štvrťstoročie, a to údajne za tichej ochrany vysokých cirkevných predstaviteľov.



Hajdasza obvinili zo sexuálneho zneužívania aj ďalšie osoby, no v týchto prípadoch už uplynula premlčacia doba. Jakub Pankowiak v pondelok pre agentúru AFP uviedol, že "najdôležitejšie je, že sa páchateľ priznal a bol odsúdený".



V dokumente sa tvrdí, že kňazi obvinení z pedofilných skutkov zvyčajne neboli za svoje konanie potrestaní a často boli len presunutí do iných farností. Film natočili bratia Tomasz a Marek Sekielskí, ktorí sú tiež tvorcami dokumentárneho filmu z roku 2019 o zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi s názvom Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor), ktorý rovnako šokoval poľskú verejnosť a následne sa stal hitom na internetovom portáli YouTube.