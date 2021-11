Kňažná Charlene dostáva špecializovanú liečbu v zahraničí

Monako 23. novembra (TASR) - Monacká kňažná Charlene, manželka kniežaťa Alberta II., podstupuje z dôvodu extrémneho vyčerpania a celkovej únavy špecializovanú liečbu v zahraničí. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol zdroj blízky monackému kráľovskému palácu, ktorý si neželal byť menovaný.



Zdroj potvrdil, že 43-ročná Charlene sa opäť nachádza mimo Monaka po tom, čo sa len v novembri vrátila k svojej rodine po niekoľkých mesiacoch strávených v Juhoafrickej republike (JAR). V septembri ju tam totiž hospitalizovali a následne tam podstúpila liečbu infekcie ucha, nosa a hrdla, ktorá ju doviedla k fyzickému kolapsu.



"Kňažná Charlene je už nejakú dobu mimo Monaka. Prijali ju do špecializovaného zariadenia v dôsledku veľkej vyčerpanosti spojenej s jej slabosťou," uviedol zdroj bez ďalších podrobností.



Informácie o aktuálnej liečbe svojej manželky za hranicami Monaka potvrdil pre americký týždenník People aj samotný Albert II (63). "Bola jednoznačne vyčerpaná, fyzicky i emocionálne," povedal. Dodal, že z tohto dôvodu nebola schopná vykonávať oficiálne povinnosti a nezvládala ani rodinný život. Dodal, že po návrate do Monaka z JAR bola počas prvých hodín v poriadku, ale "potom bolo zjavné, že sa necíti dobre".



Minulý týždeň pozastavila monacká kňažná, občianskym menom Charlene Lynette Wittstocková, v dôsledku svojho zhoršeného zdravotného stavu svoju účasť na verejných podujatiach. Nezúčastnila sa ani na piatkových oslavách Národného dňa Monaka. Vyvolalo to ďalšie obavy o jej zdravie, ako aj špekulácie o možných problémoch kráľovského páru.



Bývalá olympijská plavkyňa Charlene, sa za monackého panovníka vydala v roku 2011. Albert II uviedol, že problémy jeho manželky "nemajú nič spoločné s ich vzťahom" a sú "inej povahy". Odmietol tiež, že by Charlene trpela rakovinovým ochorením, chorobou COVID-19, ako aj špekulácie, že sa podrobuje kozmetickému chirurgickému zákroku. Poznamenal, že jeho manželka "trpí neuveriteľnou únavou" a "výrazne stratila na váhe".