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Kneisslová tvrdí, že Rakúsko začalo konanie o odňatí jej občianstva
Kneisslová pôsobila ako šéfka rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 vo vláde kancelára Sebastiana Kurza. Dlhodobo sa zasadzovala za užšie vzťahy s Ruskom.
Autor TASR
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Moskva 16. novembra (TASR) - Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorá žije v Rusku, v pondelok uviedla, že rakúske úrady začali konanie o odňatí jej občianstva. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
„Rakúske úrady začali súdne konanie s cieľom zbaviť ma občianstva, aby som sa stala osobou bez štátnej príslušnosti. A môj zločin spočíva v tom, že vyučujem na ruskej univerzite. To je môj zločin. Ak sa stanem osobou bez štátnej príslušnosti, požiadam OSN o biely pas,“ povedala v pondelok Kneisslová podľa agentúry TASS.
Kneisslová pôsobila ako šéfka rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 vo vláde kancelára Sebastiana Kurza. Dlhodobo sa zasadzovala za užšie vzťahy s Ruskom. V roku 2018 pozvala ruského prezidenta Vladimira Putina na svoju svadbu a vyfotografovali ju, ako s ním tancuje valčík. Do Ruska sa presťahovala v roku 2023. Pôsobí tam na inštitúte pri Petrohradskej univerzite.
„Rakúske úrady začali súdne konanie s cieľom zbaviť ma občianstva, aby som sa stala osobou bez štátnej príslušnosti. A môj zločin spočíva v tom, že vyučujem na ruskej univerzite. To je môj zločin. Ak sa stanem osobou bez štátnej príslušnosti, požiadam OSN o biely pas,“ povedala v pondelok Kneisslová podľa agentúry TASS.
Kneisslová pôsobila ako šéfka rakúskej diplomacie v rokoch 2017 až 2019 vo vláde kancelára Sebastiana Kurza. Dlhodobo sa zasadzovala za užšie vzťahy s Ruskom. V roku 2018 pozvala ruského prezidenta Vladimira Putina na svoju svadbu a vyfotografovali ju, ako s ním tancuje valčík. Do Ruska sa presťahovala v roku 2023. Pôsobí tam na inštitúte pri Petrohradskej univerzite.