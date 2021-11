Kneset odobril návrh,ktorý obmedzuje počet rokov v premiérskej funkcii

Benjamin Netanjahu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 23. novembra (TASR) - Poslanci izraelského parlamentu v pondelok schválili návrh zákona o obmedzení funkčného obdobia premiéra na osem po sebe nasledujúcich rokov. Ako informovala agentúra AFP, návrh bol zatiaľ prijatý len v prvom čítaní.povedal minister spravodlivosti Gideon Sa'ar pred hlasovaním o návrhu, ktorý musí v parlamente prejsť tromi čítaniami, aby sa stal zákonom.vysvetlil Sa'ar, keď návrh predstavoval poslancom.V prvom čítaní zaň v 120-člennom Knesete hlasovalo 66 poslancov.Miri Regevová, členka bývalej premiérovej pravicovej strany Jednota (Likud), obvinila predkladateľov, že zákon je zameranýa jeho cieľom je zabrániť expremiérovi Benjaminovivyhlásila Regevová.Navrhovaná novela by premiéra prinútila odstúpiť po ôsmich po sebe nasledujúcich rokoch pri moci, čo by malo za následok vytvorenie novej vlády, aj keď nie nevyhnutne vypísanie nových volieb, vysvetlila AFP.Podľa návrhu zákona premiérom sa nemôže stať ani človek, ktorý úrad predsedu vlády zastával dve na seba nenadväzujúce funkčné obdobia, ak ich nedelili viac ako tri roky.Ak je prestávka medzi funkčnými obdobiami dlhšia ako tri roky, osemročný limit podľa návrhu zákona neplatí.Ak sa tento návrh stane zákonom, osemročné funkčné obdobie by sa neuplatňovalo so spätnou platnosťou, a preto by nebránilo súčasnému opozičnému lídrovi Netanjahuovi opäť kandidovať na úrad predsedu vlády, poznamenal denník The Times of Israel (TOI).Netanjahu zastával funkciu premiéra 5 rokov, z toho 12 rokov nepretržite po sebe - od roku 2009. V súčasnosti je súdne stíhaný v troch korupčných prípadoch, aj keď akékoľvek previnenie odmieta. V prieskumoch verejnej mienky vedie nad svojimi rivalmi, poznamenal TOI.