< sekcia Zahraničie
Kneset predbežne schválil zriadenie komisie na vyšetrenie 7. októbra
Štátna vyšetrovacia komisia je najvyšším vyšetrovacím orgánom v Izraeli, ktorý disponuje jedinečnými právomocami.
Autor TASR
Jeruzalem 25. novembra (TASR) - Izraelskí poslanci v predbežnom čítaní v stredu schválili zákon, ktorý zriaďuje päťčlennú štátnu komisiu na vyšetrenie zlyhaní súvisiacich s útokom militantného hnutia Hamas na Izrael 7. októbra 2023. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
Štátna vyšetrovacia komisia je najvyšším vyšetrovacím orgánom v Izraeli, ktorý disponuje jedinečnými právomocami. Môže predvolávať svedkov a vydávať odporúčania. Pôsobí nezávisle od vlády a tvoria ju odborníci vybraní súdnou mocou.
V predbežnom čítaní hlasovalo 65 poslancov za a 50 proti návrhu zákona, ktorý predložila strana Gadiho Eizenkota. Opozičný líder poverený zostavením novej vlády tento zákon označil za „nevyhnutný na odhalenie pravdy a vyvodenie záverov potrebných na zaistenie bezpečnosti Izraela“.
Komisia má za úlohu preskúmať udalosti od konca vojny v Pásme Gazy v roku 2014 až do návratu pozostatkov posledného izraelského rukojemníka v januári 2026. Predbežnú správu musí vydať rok od svojho založenia.
Vznik komisie žiadali rodiny pozostalých obetí útoku zo 7. októbra a podľa prieskumov verejnej mienky to podporuje väčšina izraelskej verejnosti. Jej zriadenie bolo jedným z hlavných predvolebných sľubov Eizenkotovej strany Jašar. Premiér Benjamin Netanjahu takúto komisiu dlhodobo odmieta.
Štátna vyšetrovacia komisia je najvyšším vyšetrovacím orgánom v Izraeli, ktorý disponuje jedinečnými právomocami. Môže predvolávať svedkov a vydávať odporúčania. Pôsobí nezávisle od vlády a tvoria ju odborníci vybraní súdnou mocou.
V predbežnom čítaní hlasovalo 65 poslancov za a 50 proti návrhu zákona, ktorý predložila strana Gadiho Eizenkota. Opozičný líder poverený zostavením novej vlády tento zákon označil za „nevyhnutný na odhalenie pravdy a vyvodenie záverov potrebných na zaistenie bezpečnosti Izraela“.
Komisia má za úlohu preskúmať udalosti od konca vojny v Pásme Gazy v roku 2014 až do návratu pozostatkov posledného izraelského rukojemníka v januári 2026. Predbežnú správu musí vydať rok od svojho založenia.
Vznik komisie žiadali rodiny pozostalých obetí útoku zo 7. októbra a podľa prieskumov verejnej mienky to podporuje väčšina izraelskej verejnosti. Jej zriadenie bolo jedným z hlavných predvolebných sľubov Eizenkotovej strany Jašar. Premiér Benjamin Netanjahu takúto komisiu dlhodobo odmieta.