Kneset prijal zákon trestajúci popieranie masakra zo 7. októbra 2023

Jeruzalem 21. januára (TASR) - Izraelský parlament - Kneset - v utorok v treťom, záverečnom čítaní schválil návrh zákona zakazujúceho popieranie masakry zo 7. októbra 2023. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Times of Israel (TOI).



Na základe prijatého zákona bude možné kriminalizovať popieranie, zľahčovanie alebo oslavovanie útoku, ktorý palestínski militanti, hlavne z hnutia Hamas, podnikli 7. októbra 2023 v južnom Izraeli.



Autorom a predkladateľom návrhu zákona je poslanec za stranu Izrael, náš domov (Jisrael bejtenu) Oded Forer. Ako vzor mu poslúžil zákon z roku 1986 zakazujúci popieranie holokaustu.



Nový zákon nariaďuje tresty do piatich rokov odňatia slobody za výroky popierajúce masaker "s úmyslom obhajovať teroristickú organizáciu Hamas a jej partnerov, vyjadrovať im sympatie alebo sa s nimi stotožňovať".



Vyhlásenia urobené "v dobrej viere alebo na legitímny účel" - napr. počas výskumu alebo na poskytnutie informácií v rámci súdneho konania - sa podľa zákona nepovažujú za trestnú činnosť.



Štát Izrael dnes dal jasne najavo, že popieranie zverstiev zo 7. októbra "neprejde mlčaním ani v Knesete, ani na ulici, ani vo svete," uviedol poslanec Forer po prijatí návrhu zákona.



Dodal, že každý, kto "sa pokúša popierať ohavné zločiny Hamasu, je aktívnym partnerom v šírení lží a podnecovania, ktoré podkopávajú základy našej spoločnosti".



Pripomenul, že "v čase, keď sa lži šíria na sociálnych sieťach a na medzinárodnej scéne rýchlosťou svetla, je tento zákon ochranným valom. Nielen kvôli pamiatke zavraždených a cti pozostalých, ale aj kvôli budúcim generáciám, ktoré si budú pamätať pravdu, a nie lži, ktoré sa ju snažia zahmliť."



Dňa 7. októbra 2023 vtrhli z Pásma Gazy na juh Izraela tisíce ozbrojencov, ktorí terorizovali miestne obyvateľstvo i armádne hliadky, pričom zabili najmenej 1200 ľudí a ďalších 251 ich ako rukojemníkov odvliekli do Pásma Gazy. Teroristické komandá sa dopustili mnohých brutálnych činov a sexuálnych útokov, pripomenul TOI.



Izrael na tento cezhraničný vpád reagoval najprv leteckými a neskôr aj pozemnými útokmi v Pásme Gazy, ktoré si vyžiadali tisíce obetí na životoch. Izrael a Hamas minulý týždeň po 15 mesiacoch bojov uzavreli prímerie.