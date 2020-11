Kníhkupectvá v Belgicku ostávajú otvorené aj počas blokád

Brusel 7. novembra (TASR) - Belgicko, podobne ako väčšina krajín v Európe, zaviedlo na jeseň čiastočnú blokádu, tzv. lockdown, aby zastavilo druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. V prázdnych uliciach v centre Bruselu však na rozdiel od iných štátov zostali otvorené aj kníhkupectva. Pre ľudí sa tak stali „jasným svetlom“ v týchto pochmúrnych a bezútešných časoch.



Väčšina obchodov, ktoré nepredávajú tzv. základný tovar, reštaurácie, bary či pivárne v Belgicku sú zatvorené, a to minimálne do decembra, v rámci jedného z najtvrdších lockdownov v Európe. Ale podľa kníhkupca Marca El Khadema nič nemôže zastaviť predaj kníh, ktoré Belgicko považuje práve za „základný tovar“.



„V období úzkosti a neistoty, ktoré nás vedie späť k našej vlastnej smrteľnosti, kniha pravdepodobne zostáva najlepším podnetom na zamyslenie a reflexiu,“ povedal El Khadem.



Belgicko pritom v pondelok (2. 11.) drasticky sprísnilo svoje protivírusové obmedzenia. Ale kníhkupectvo Tropismes je jedným z mála obchodov v Galeries Royales, elegantnej krytej pasáži v centre Bruselu, ktoré sa môže aj naďalej tešiť z prílevu zákazníkov.



Otvorené kníhkupectvá v Belgicku sú v ostrom kontraste so situáciou v susednom Francúzsku, kde rozhodnutie vlády zatvoriť milované kníhkupectvá vyvolalo rozruch. A viedlo až k absurdnej situácii, keďže supermarkety, ktoré predávajú aj knihy, museli zablokovať uličky s ich ponukou, aby sa zabránilo „nekalej súťaži“.



„Čítanie počas lockdownu je nevyhnutné,“ uviedol Francois Bellet, obyvateľ Bruselu na dôchodku pri nákupe hromady kníh, ktoré plánuje prečítať v priebehu mesiaca. Aj pre neho je rozhodnutie zavrieť kníhkupectvá vo Francúzsku nepochopiteľné.



„Ukazuje to, že ľudia, ktorí sú pri moci, sa už viac nezaujímajú o knihy. Je to zostup do pekla - a vo Francúzsku, najliterárnejšej krajine na svete!“ vyhlásil. „Sympatizujeme a pociťujeme absolútnu solidaritu s našimi francúzskymi kolegami. Je nám smutno aj za ich čitateľov,“ uviedol El Khadem.



V Belgicku s 11,5 milióna obyvateľov bolo na začiatku týždňa hospitalizovaných viac ako 6000 pacientov s ochorením COVID-19, z toho viac ako 1000 na jednotke intenzívnej starostlivosti. Od vypuknutia pandémie zomrelo v Belgicku už 11.737 ľudí.



Belgická vláda už v polovici októbra nariadila zatvorenie barov a reštaurácií, odporučila prácu z domu a vydala zákaz vychádzania medzi polnocou a piatou hodinou ráno.