Knižné pamäti bývalej nemeckej kancelárky Merkelovej vyjdú v roku 2024

Berlín 8. septembra (TASR) - Angela Merkelová, ktorá bola 16 rokov nemeckou kancelárkou, vydá v roku 2024 politické pamäti. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Merkelovej vydavateľ vo štvrtok oznámil, že bývalá kancelárka, ktorá píše knihu spolu so svojou dlhoročnou poradkyňou Beate Baumannovou, poskytne v memoároch exkluzívny, osobný pohľad na svoj politický život a prácu.



"S potešením v knihe spomínam na hlavné rozhodnutia a situácie vo svojej politickej práci... a vysvetľujem ich širokej verejnosti. Robím aj odbočenia do svojho súkromného života," uviedla niekdajšia spolková kancelárka v odkaze zverejnenom nemeckým vydavateľstvom Kiepenheuer & Witsch.



Merkelová (68) úspešne previedla Nemecko cez sériu kríz – vrátane celosvetovej finančnej a migračnej či pandémie koronavírusu.



Keď krátko po odchode z úradu hodnotila svoje pôsobenie, vyhlásila, že 16 rokov vo funkcii ju napĺňalo, ale boli aj náročné, lebo musela neustále venovať pozornosť krízam, či im brániť alebo ich riešiť.



Bývalá vedkyňa, ktorá vyrastala v niekdajšom komunistickom východnom Nemecku, sa stala vôbec prvou kancelárkou Nemecka 22. novembra 2005.



Časopis Forbes ju desať rokov po sebe vyhlásil za "najvplyvnejšiu ženu na svete". Bola pokladaná za silnú obhajkyňu liberálnych hodnôt na Západe. Milióny žien ju obdivujú za to, že sa dokázala presadiť v politike, ktorej dominujú muži. Oceňujú ju aj za to, že je pôsobivým príkladom pre dievčatá.



Od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu z tohtoročného februára však exkancelárku obviňujú zo zmierlivej politiky voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a z príliš blízkych pracovných kontaktov s ním. Túto kritiku odmieta s argumentom, že sa vždy snažila pracovať tak, aby odvrátila katastrofu a núdzové situácie.