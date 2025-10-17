< sekcia Zahraničie
Knižnica po 130 rokoch vrátila Oscarovi Wildeovi čitateľský preukaz
Rozhodnutie o zrušení Wildeovho preukazu do knižnice, niekdajšej čitárne Britského múzea, je uvedené bez vysvetlenia v zápisnici zo zasadnutia správcov knižnice z 15. júna 1895.
Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Národná Britská knižnica si írskeho spisovateľa Oscara Wilda uctila opätovným vydaním čitateľského preukazu na jeho meno. Stalo sa tak 130 rokov po tom, čo mu bol pôvodný preukaz zrušený pre „hrubú obscénnosť“, informovala britská stanica BBC.
Nový preukaz vo štvrtok - v deň výročia Wildeovho narodenia - prevzal jeho jediný vnuk, spisovateľ Merlin Holland, ktorý uviedol, že ide o „krásne gesto odpustenia“, z ktorého by jeho starý otec mal určite radosť.
Rozhodnutie o zrušení Wildeovho preukazu do knižnice, niekdajšej čitárne Britského múzea, je uvedené bez vysvetlenia v zápisnici zo zasadnutia správcov knižnice z 15. júna 1895.
V tom čase bol Wilde už tri týždne vo väzení, kde si odpykával dvojročný trest odňatia slobody spojený s ťažkými prácami. Prehral totiž súdny proces za ohováranie proti lordovi Queensberrymu, ktorý ho obvinil z homosexuality, keď zistil, že jeho syn, lord Alfred Douglas, známy aj ako Bosie, je Wildeovým milencom.
Podľa vtedajšieho knižničného poriadku platilo, že každému čitateľovi, ktorý bol odsúdený za trestný čin, odobrali členský preukaz.
Britská knižnica uchováva ručne písané rukopisy niektorých z najslávnejších Wildeových hier vrátane Aké dôležité je mať Filipa, Ideálny manžel, Bezvýznamná žena a Vejár lady Windermerovej. V jej zbierke je aj obsiahly list De Profundis, ktorý napísal Bosiemu z väzenia v Readingu.
Predsedníčka Britskej knižnice Carol Blacková označila Wildea za „jednu z najvýznamnejších literárnych postáv 19. storočia“. Uviedla, že opätovným vydaním jeho knižničného preukazu „nielen uctíme Wildeovu pamiatku, ale aj uznáme nespravodlivosť a obrovské utrpenie, ktorým čelil v dôsledku svojho odsúdenia“.
Homosexualita bola v Anglicku a Walese dekriminalizovaná v roku 1967 a v Škótsku a Severnom Írsku až začiatkom 80. rokov.
V roku 2017 bol Wilde symbolicky zaradený medzi viac než 50.000 homosexuálnych a bisexuálnych mužov, ktorým bola posmrtne udelená milosť za odsúdenie a trest za dobrovoľný sexuálny pomer s osobou rovnakého pohlavia. Ministerstvo spravodlivosti vtedy oznámilo, že konkrétne mená omilostených nebudú zverejnené.
Merlin Holland vydal životopis svojho slávneho starého otca (After Oscar: the Legacy of a Scandal), v ktorom sa venuje jeho posmrtnej rehabilitácii. Wildeova spisovateľská kariéra sa po odsúdení na dva roky väzenia skončila v hanbe a chudobe; zomrel v Paríži 30. novembri 1900 vo veku 46 rokov.
Wildeova manželka Constance po jeho uväznení utiekla do Európy aj s ich dvoma synmi Cyrilom a Vyvyanom. Priezvisko Wilde si zmenili na Holland.
