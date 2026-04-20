Radevova koalícia v Bulharsku je na ceste k zisku absolútnej väčšiny
Autor TASR
Sofia 20. apríla (TASR) — Koalícia Progresívne Bulharsko (PB) bývalého prezidenta Rumena Radeva zvíťazila v nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku so ziskom vyše 44 percent hlasov, čím by v 240-člennom parlamente dosiahla absolútnu väčšinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry BTA odvolávajúcej sa na údaje volebnej komisie k 7.00 h miestneho času (6.00 h SELČ), keď bolo spracovaných viac ako 68 percent odovzdaných hlasov.
Na druhom mieste so ziskom 14 percent skončila strana Pokračujeme v zmene – Demokratické Bulharsko (PP-DB). V tesnom závese je strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB) vedená bývalým premiérom Bojkom Borisovom, ktorá išla do volieb v koalícii so Zväzom demokratických síl (SDS) a podporilo ju 13,1 percenta voličov.
Približne 6,2 percenta hlasov získala ultranacionalistická strana Znovuzrodenie. Nad potrebnú štvorpercentnú hranicu sa dostalo aj Hnutie za práva a slobody (MRF), ktoré dostalo 5,4 percenta hlasov.
Radev pred voľbami avizoval, že chce získať absolútnu väčšinu a odmietol špekulácie, že by po voľbách vytvoril koalíciu so stranou GERB.
Volebná účasť presiahla 50 percent, čo je najviac od apríla 2021, povedal agentúre AFP Dobromir Živkov, riaditeľ agentúry Market Links. Účasť vo voľbách v roku 2024 klesla na 39 percent, čo bol dôsledok všeobecnej nedôvery verejnosti v politiku.
Išlo o siedme predčasné parlamentné voľby v Bulharsku od roku 2021. Vyše 6,5 milióna občanov mohlo voliť vo viac ako 11.000 volebných miestnostiach po celej krajine a v zahraničí.
Radev bol prezidentom deväť rokov a v januári z tejto funkcie odstúpil. Počas svojho pôsobenia v úrade sa zasadzoval za obnovenie pragmatických vzťahov s Ruskom založených na vzájomnom rešpekte a kritizoval posielanie vojenskej pomoci Ukrajine. Počas kampane sľuboval boj proti korupcii. Minulý rok podporil protikorupčné protesty, ktoré znamenali koniec vlády podporovanej konzervatívcami.
