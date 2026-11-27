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Koalícia novozélandského premiéra Luxona prišla o väčšinu v parlamente
Parlamentné voľby zo 7. novembra boli najtesnejšie za posledné roky a nepriniesli rozhodujúce víťazstvo ani pravici, ani ľavici, hoci konzervatívny blok končil volebnú noc s krehkou väčšinou.
Autor TASR
Wellington 27. novembra (TASR) - Vládna pravicová koalícia novozélandského premiéra Christophera Luxona prišla o tesnú väčšinu v parlamente. Vyplýva to z konečných výsledkov novembrových parlamentných volieb, ktoré zverejnili v piatok. Dostatok mandátov na zostavenie väčšinovej vlády pritom nezískal ani ľavicový opozičný blok, čo krajinu stavia pred vyhliadku zdĺhavých a náročných povolebných rokovaní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Parlamentné voľby zo 7. novembra boli najtesnejšie za posledné roky a nepriniesli rozhodujúce víťazstvo ani pravici, ani ľavici, hoci konzervatívny blok končil volebnú noc s krehkou väčšinou. Po sčítaní 400-tisíc takzvaných osobitných hlasov, vrátane hlasov odovzdaných Novozélanďanmi žijúcimi v zahraničí, však volebná komisia v piatok oznámila, že hlavná stredopravicová Národná strana premiéra Luxona stratila dva mandáty.
Luxonova Národná strana tak má v novom parlamente 40 kresiel, zatiaľ čo jej koaliční partneri ACT a Prvý Nový Zéland (NZ First) obsadia 13, respektíve 12 mandátov. Pravicové strany majú spolu 65 kresiel v 130-člennom parlamente, pričom na väčšinovú vládu je potrebných 66 hlasov. Ľavicová opozícia na čele s Labouristickou stranou Chrisa Hipkinsa získala 58 kresiel, čo je o jedno viac než podľa predbežných výsledkov z volebnej noci.
Rozhodujúcim faktorom pri formovaní budúcej vlády sa tak stáva nováčik v parlamente – centristická strana Opportunity (Príležitosť), ktorá získala sedem mandátov. Hoci jej sedem kresiel by zjavne nestačilo na vynesenie ľavice k moci, Luxona a jeho pravicových partnerov čakajú dlhé rokovania o vládnej dohode práve s týmto hnutím.
Strana Opportunity, ktorú vedie 38-ročná obchodná konzultantka a politická novicka Qiulae Wongová, nie je naviazaná ani na jeden z blokov a jej líderka uviedla, že pri zostavovaní vlády dokáže spolupracovať s ktoroukoľvek stranou. Wongovej sľuby o centristickej politike založenej na faktoch a ukončení straníckych šarvátok oslovili voličov, ktorí týmto výsledkom uštedrili tvrdú príučku hlavným stranám – Národnej a Labouristickej –, ktoré novozélandskej politike dlhodobo dominovali.
Konečné sčítanie ukázalo výraznejšiu podporu menších strán na oboch stranách ideologického spektra než v minulosti. Vo voľbách bolo odovzdaných celkovo 2,8 milióna hlasov.
Parlamentné voľby zo 7. novembra boli najtesnejšie za posledné roky a nepriniesli rozhodujúce víťazstvo ani pravici, ani ľavici, hoci konzervatívny blok končil volebnú noc s krehkou väčšinou. Po sčítaní 400-tisíc takzvaných osobitných hlasov, vrátane hlasov odovzdaných Novozélanďanmi žijúcimi v zahraničí, však volebná komisia v piatok oznámila, že hlavná stredopravicová Národná strana premiéra Luxona stratila dva mandáty.
Luxonova Národná strana tak má v novom parlamente 40 kresiel, zatiaľ čo jej koaliční partneri ACT a Prvý Nový Zéland (NZ First) obsadia 13, respektíve 12 mandátov. Pravicové strany majú spolu 65 kresiel v 130-člennom parlamente, pričom na väčšinovú vládu je potrebných 66 hlasov. Ľavicová opozícia na čele s Labouristickou stranou Chrisa Hipkinsa získala 58 kresiel, čo je o jedno viac než podľa predbežných výsledkov z volebnej noci.
Rozhodujúcim faktorom pri formovaní budúcej vlády sa tak stáva nováčik v parlamente – centristická strana Opportunity (Príležitosť), ktorá získala sedem mandátov. Hoci jej sedem kresiel by zjavne nestačilo na vynesenie ľavice k moci, Luxona a jeho pravicových partnerov čakajú dlhé rokovania o vládnej dohode práve s týmto hnutím.
Strana Opportunity, ktorú vedie 38-ročná obchodná konzultantka a politická novicka Qiulae Wongová, nie je naviazaná ani na jeden z blokov a jej líderka uviedla, že pri zostavovaní vlády dokáže spolupracovať s ktoroukoľvek stranou. Wongovej sľuby o centristickej politike založenej na faktoch a ukončení straníckych šarvátok oslovili voličov, ktorí týmto výsledkom uštedrili tvrdú príučku hlavným stranám – Národnej a Labouristickej –, ktoré novozélandskej politike dlhodobo dominovali.
Konečné sčítanie ukázalo výraznejšiu podporu menších strán na oboch stranách ideologického spektra než v minulosti. Vo voľbách bolo odovzdaných celkovo 2,8 milióna hlasov.