Koalícia ochotných je pripravená dať Ukrajine záväzné záruky
Lídri sa na stretnutí v Paríži dohodli, že budú pokračovať v dlhodobej vojenskej pomoci a dodávkach zbraní ukrajinskej armáde.
Autor TASR
Paríž 6. januára (TASR) - Členské štáty tzv. koalície ochotných sú pripravené zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré vzišlo zo summitu v Paríži. Garancie podľa neho zahŕňajú účasť na navrhovanom mechanizme monitorovania prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, akonáhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií. Informuje o tom TASR.
V deklarácii zverejnenej Elyzejským palácom sa píše, že bude zavedený nepretržitý a spoľahlivý systém monitorovania prímeria, na ktorom sa budú podieľať aj členovia koalície ochotných. Zriadená má byť osobitná komisia, ktorá by riešila akékoľvek jeho porušenie.
Mnohonárodné sily majú v prípade nasadenia na Ukrajine poskytovať „zabezpečovacie“ opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši. Poskytovať ich budú na žiadosť Ukrajiny, akonáhle nastane „dôveryhodné“ zastavenie bojov. Tieto opatrenia majú byť pod vedením Európy, za účasti aj neeurópskych krajín a s navrhovanou podporou Spojených štátov.
Lídri sa na stretnutí v Paríži dohodli, že budú pokračovať v dlhodobej vojenskej pomoci a dodávkach zbraní ukrajinskej armáde. Počíta sa s dlhodobými balíkmi na obranu, podporou financovania nákupu zbraní či prístupu k skladom, ktoré by mohli v prípade budúceho ozbrojeného útoku poskytnúť rýchlu dodatočnú podporu. Cieľom je okrem iného zabezpečiť „trvalú schopnosť“ ukrajinských ozbrojených síl, keďže predstavujú prvú líniu obranu a odstrašenia, píše sa v texte.
Koalícia ochotných sa tiež dohodla na dokončení záväzných záväzkov na podporu Ukrajiny v prípade budúceho ozbrojeného útoku Ruska. Zahŕňať môžu „vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podporu, diplomatické iniciatívy a prijatie dodatočných sankcií“. Okrem toho sa členovia koalície zaviazali prehĺbiť dlhodobú spoluprácu s Ukrajinou v oblasti obrany, ktorá počíta s výcvikom, spoločnom výrobou či spravodajskou spoluprácou.
„Dnes sme dosiahli značný pokrok, ktorý sa odzrkadľuje v Parížskej deklarácii a poskytuje silné záruky trvalého mieru. Táto deklarácia po prvýkrát uznáva operačnú konvergenciu medzi 35 krajinami tvoriacimi koalíciu ochotných, Ukrajinou a Spojenými štátmi americkými. Hovoríme o silných bezpečnostných zárukách,“ uviedol na tlačovej konferencii francúzsky prezident Emmanuel Macron.
