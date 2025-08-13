< sekcia Zahraničie
Koalícia ochotných pohrozila sankciami,ak Putin nepristúpi na prímerie
Koalícia ochotných sa tiež zhodla, že na ukrajinské ozbrojené sily, ani na spoluprácu Ukrajiny s tretími krajinami by nemali byť zavedené žiadne obmedzenia.
Autor TASR
Londýn/Berlín/Paríž 13. augusta (TASR) - Lídri tzv. koalície ochotných - britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz - v stredajšom spoločnom vyhlásení po videokonferencii európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, viceprezidentom J.D. Vanceom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským uviedli, že vítajú Trumpove snahy o ukončenie zabíjania na Ukrajine, ale vyzvali na dodržanie ich podmienok. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters, televízie Sky News a tlačovej správy kancelárie britského premiéra.
Starmer, Merz a Macron pohrozili Rusku zavedením nových sankcií v prípade, že ruský prezident Vladimir Putin nepristúpi na prímerie na Ukrajine počas piatkového summitu s Trumpom na Aljaške a vyhlásili, že hranice štátov sa nemôžu meniť násilím.
„Ukrajina musí mať silné a dôveryhodné bezpečnostné záruky, aby mohla účinne brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť,“ uvádzajú lídri vo vyhlásení. „Koalícia ochotných je pripravená zohrávať aktívnu úlohu a to aj prostredníctvom plánov tých, ktorí sú ochotní nasadiť svoje sily (na Ukrajinu) po ukončení nepriateľských akcií,“ pokračujú.
Koalícia ochotných sa tiež zhodla, že „na ukrajinské ozbrojené sily, ani na spoluprácu Ukrajiny s tretími krajinami by nemali byť zavedené žiadne obmedzenia. Rusko podľa nich „nemôže mať právo veta voči vstupu Ukrajiny do EÚ a NATO.“
Lídri krajín „privítali snahy prezidenta Trumpa o zastavenie zabíjania na Ukrajine, ukončenie ruskej agresívnej vojny a dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru“, ako aj „otvorenú diskusiu s prezidentom Trumpom“, ktorá sa odohrala niekoľko minút pred začiatkom telekonferencie koalície ochotných.
Koalícia ochotných je zoskupením viacerých západných štátov, ktorá združuje krajiny ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria.
