Koalícia ochotných rokovala aj o ruských aktívach
Ukrajina sa vyslovila proti plánu podporovanému USA, ktorý by od nej vyžadoval veľké ústupky voči Moskve.
Autor TASR
Brusel/Londýn 11. decembra (TASR) - Lídri skupiny krajín z koalície ochotných diskutovali vo štvrtok počas virtuálneho stretnutia o pokroku v otázke využitia zmrazených ruských štátnych aktív, uviedol úrad britského premiéra Keira Starmera, píše agentúra Reuters.
Táto videokonferencia sa konala deň po tom, čo Británia, Francúzsko a Nemecko hovorili s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o najnovšej iniciatíve Washingtonu na uzavretie mierovej dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.
Ukrajina sa vyslovila proti plánu podporovanému USA, ktorý by od nej vyžadoval veľké ústupky voči Moskve. V tejto situácii európske mocnosti pracujú na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktoré majú byť súčasťou potenciálnej dohody, doplnil Reuters.
Lídri sa vo štvrtok zhodli, že mierová iniciatíva pod vedením Spojených štátov je pre Ukrajinu „kľúčovým momentom“.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok po diskusii s členmi koalície štátov ochotných podporovať Ukrajinu uviedla, že „napriek tlaku zostávame absolútne pevní v našom cieli: dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu.“
Vo svojom príspevku na sieti X von der Leyenová objasnila, že slovo „trvalý“ znamená, že mierová dohoda nesmie obsahovať zárodky budúcich konfliktov ani destabilizovať európsku bezpečnostnú architektúru ako celok.
Informovala, že v rámci diskusie lídrov koalície ochotných sa hovorilo aj o potrebe silných a dôveryhodných bezpečnostných záruk.
