Koalícia ochotných vyzvala Rusko, aby pristúpilo na prímerie
Autor TASR
Berlín 24. februára (TASR) - Lídri z viac ako 30 štátov podporujúcich Ukrajinu v takzvanej koalícii ochotných v utorok vyzvali Rusko, aby pristúpilo na bezpodmienečné prímerie. Urobili tak pri príležitosti 4. výročia celoplošnej invázie Moskvy na Ukrajinu. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Vedúci predstavitelia v spoločnom vyhlásení vyzvali Moskvu, aby sa „zmysluplným spôsobom“ zapojila do mierových rokovaní a súhlasila s úplným a bezpodmienečným prímerím. „Lídri poukázali na krutú daň, ktorú Rusko zaplatilo za minimálne úspechy na bojisku, pričom len v minulom roku zaznamenalo takmer pol milióna obetí,“ uvádza sa v stanovisku.
Predstavitelia koalície ochotných tiež ponúkli „svoju úplnú a trvalú podporu Ukrajine v boji za jej suverenitu a územnú celistvosť a pri obrane slobody Európy“ a odsúdili „neprestajné a desivé útoky Ruska na ukrajinské mestá a civilnú infraštruktúru“.
Na utorňajšom virtuálnom stretnutí koalície ochotných na pozvanie britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého kancelára Friedricha Merza sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ku ktorému sa priamo v Kyjeve pridali predstavitelia pobaltských štátov, EÚ a Chorvátska.
