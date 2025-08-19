< sekcia Zahraničie
Koalícia ochotných zvažuje zvýšiť tlak na Putina ďalšími sankciami
Úrad na Downing Street informoval, že britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok predsedali virtuálnemu stretnutiu viac než 30 lídrov koalície ochotných.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 19. augusta (TASR) - Európski lídri zvažujú zavedenie ďalších sankcií voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby naňho zvýšili tlak s cieľom dosiahnuť ukončenie vojny na Ukrajine. Uviedol to v utorok úrad britského premiéra, informovala agentúra Reuters.
Úrad na Downing Street informoval, že britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok predsedali virtuálnemu stretnutiu viac než 30 lídrov koalície ochotných, aby ich oboznámili s výsledkami pondelňajších rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bielom dome.
Starmerov hovorca uviedol, že britský premiér ocenil konštruktívny priebeh stretnutia a zdôraznil jednotu a spoločný cieľ zúčastnených, ktorým je zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu.
Starmer podľa vyhlásenia zdôraznil, že plánovacie tímy koalície ochotných sa v nasledujúcich dňoch stretnú s americkými partnermi, aby pripravili konkrétne opatrenia, ktorými by sa zaručila ochrana Ukrajiny pred ďalšími útokmi alebo hrozbami - napríklad formou vojenskej podpory, diplomacie či iných záväzkov zo strany spojencov. Zároveň sa diskutuje aj o plánoch na prípravu nasadenia tzv. zaisťovacích síl, ktoré by po ukončení bojov na Ukrajine zaisťovali bezpečnosť.
Agentúra Reuters konštatovala, že Ukrajina a jej európski spojenci sú povzbudení po tom, čo prezident Trump v pondelok povedal prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené štáty pomôžu garantovať bezpečnosť Ukrajiny v akejkoľvek dohode o ukončení vojny rozpútanej na jej území Ruskom. Rozsah tejto pomoci však zatiaľ nie je jasný.
Úrad na Downing Street informoval, že britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok predsedali virtuálnemu stretnutiu viac než 30 lídrov koalície ochotných, aby ich oboznámili s výsledkami pondelňajších rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom v Bielom dome.
Starmerov hovorca uviedol, že britský premiér ocenil konštruktívny priebeh stretnutia a zdôraznil jednotu a spoločný cieľ zúčastnených, ktorým je zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu.
Starmer podľa vyhlásenia zdôraznil, že plánovacie tímy koalície ochotných sa v nasledujúcich dňoch stretnú s americkými partnermi, aby pripravili konkrétne opatrenia, ktorými by sa zaručila ochrana Ukrajiny pred ďalšími útokmi alebo hrozbami - napríklad formou vojenskej podpory, diplomacie či iných záväzkov zo strany spojencov. Zároveň sa diskutuje aj o plánoch na prípravu nasadenia tzv. zaisťovacích síl, ktoré by po ukončení bojov na Ukrajine zaisťovali bezpečnosť.
Agentúra Reuters konštatovala, že Ukrajina a jej európski spojenci sú povzbudení po tom, čo prezident Trump v pondelok povedal prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené štáty pomôžu garantovať bezpečnosť Ukrajiny v akejkoľvek dohode o ukončení vojny rozpútanej na jej území Ruskom. Rozsah tejto pomoci však zatiaľ nie je jasný.