Vojenská koalícia ohlásila zastavenie bojov v Jemene počas ramadánu

Rijád 30. marca (TASR) - Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie v utorok večer oznámila, že počas nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán zastaví bojové operácie v Jemene. Jednostranné prímerie sa začne v stredu ráno, informovala agentúra AFP.



"Koalícia týmto oznamuje zastavenie vojenských operácií v Jemene od 30. marca 2022 od 06.00 h (05.00 h SELČ)," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Zároveň so zastavením operácií budú prebiehať v saudskoarabskom Rijáde aj rokovania o ukončení jemenského konfliktu, čo má podľa koalície "vytvoriť pozitívne prostredie pre mierové úsilie počas posvätného mesiaca ramadán".



Regionálne rokovania venované vojne v Jemene, ktoré organizuje Rada pre spoluprácu arabských krajín Perzského zálivu (GCC), sa v Rijáde začali už v utorok a mali by potrvať do 7. apríla. Okrem zástupcov Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) sa na nich zúčastňujú aj predstavitelia jemenskej medzinárodne uznanej vlády a vyslanci OSN a USA.



Rozhovory však bojkotujú jemenskí povstalci, tzv. húsíovia, ktorí odmietli prísť na územie Saudskej Arábie - svojho úhlavného nepriateľa. Podľa pozorovateľov to vzbudzuje pochybnosti, či rokovania bez povstalcov môžu priniesť nejaké výsledky. Húsíovia žiadali, aby sa diskusie konali v nejakej neutrálnej krajine.



Organizácia Spojených národov a diplomati sa snažia o to, aby v Jemene počas ramadánu, ktorý sa začne počas budúceho víkendu, zavládlo v Jemene úplné prímerie.



Zatiaľ nie je jasné, či sa k prímeriu, ktoré vyhlásila koalícia, pridajú aj Iránom podporovaní jemenskí povstalci. Húsíovia predtým uviedli, že by boje mohli zastaviť od soboty, čo však podmienili splnením viacerých podmienok zo strany koalície.



Počas vojny v Jemene, ktorá prebieha od roku 2014, zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších boli nútené opustiť svoje domovy. V krajine v dôsledku bojov vypukla jedna z najväčších humanitárnych kríz súčasného sveta.