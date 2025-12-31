< sekcia Zahraničie
Koalícia pod vedením USA odovzdá irackým silám základňu Ajn al-Asad
Počas uplynulých mesiacov iracké šiitské milície podporované Iránom opakovane vyzvali na úplné stiahnutie amerických vojakov z krajiny.
Autor TASR
Bagdad 31. decembra (TASR) - Iracká armáda v stredu oznámila, že budúci týždeň preberie od medzinárodnej koalície pod vedením USA významnú leteckú základňu Ajn al-Asad na západe krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zástupca veliteľa irackého spoločného operačného velenia generálporučík Kaís Muhammadáwí uviedol, že medzinárodná koalícia, ktorej cieľom je boj proti teroristom z Islamského štátu (IS), odovzdá základňu irackým silám a že Bagdad uzavrie bilaterálne zmluvy s niekoľkými členskými krajinami aliancie vrátane USA, Francúzska a Veľkej Británie.
„Ide o úspech dokazujúci iracké schopnosti a potvrdzujúci suverenitu krajiny. Dospeli sme k porozumeniu so Spojenými štátmi a ostatnými krajinami aliancie o premene misie podpísaním bilaterálnych memoránd o výmene odborných znalostí a informácií, ako aj spolupráci pri výcviku,“ vyhlásil Muhammadáwí.
Počas uplynulých mesiacov iracké šiitské milície podporované Iránom opakovane vyzvali na úplné stiahnutie amerických vojakov z krajiny. Základňa Ajn al-Asad v západoirackej provincii Anbár bola v minulosti opakovane terčom útokov irackých militantov.
Po odchode zo základne Ajn al-Asad budú americké jednotky prítomné iba na bagdadskom letisku a leteckej základni v Arbíle v Irackom Kurdistane.
Zástupca veliteľa irackého spoločného operačného velenia generálporučík Kaís Muhammadáwí uviedol, že medzinárodná koalícia, ktorej cieľom je boj proti teroristom z Islamského štátu (IS), odovzdá základňu irackým silám a že Bagdad uzavrie bilaterálne zmluvy s niekoľkými členskými krajinami aliancie vrátane USA, Francúzska a Veľkej Británie.
„Ide o úspech dokazujúci iracké schopnosti a potvrdzujúci suverenitu krajiny. Dospeli sme k porozumeniu so Spojenými štátmi a ostatnými krajinami aliancie o premene misie podpísaním bilaterálnych memoránd o výmene odborných znalostí a informácií, ako aj spolupráci pri výcviku,“ vyhlásil Muhammadáwí.
Počas uplynulých mesiacov iracké šiitské milície podporované Iránom opakovane vyzvali na úplné stiahnutie amerických vojakov z krajiny. Základňa Ajn al-Asad v západoirackej provincii Anbár bola v minulosti opakovane terčom útokov irackých militantov.
Po odchode zo základne Ajn al-Asad budú americké jednotky prítomné iba na bagdadskom letisku a leteckej základni v Arbíle v Irackom Kurdistane.