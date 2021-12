Koalícia pod vedením USA ukončila bojovú misiu v Iraku

Bagdad 31. decembra (TASR) – Bojová misia Spojenými štátmi vedenej koalície zameraná proti teroristickej skupine Islamský štát (IS) v Iraku sa v posledný deň roka 2021 skončila. Zúčastnené krajiny už svoje bojové jednotky z krajiny aj s ich vybavením stiahli, potvrdila v piatok vláda v Bagdade. Informácie priniesla agentúra DPA.



"Misia tejto koalície je teraz obmedzená na poradenstvo a podporu na základe záverov strategického dialógu," uviedla iracká vláda. Zahraniční vojaci, ktorí budú radiť irackým bezpečnostným silám i kurdským oddielom známym ako péšmarga, sú teraz "pozvanými hosťami Irackej republiky".



Iracký premiér Mustafá Kázimí sa lídrom koalície a zúčastneným partnerom už pred niekoľkými dňami poďakoval za boj proti IS. "Naše bezpečnostné sily sú pripravené brániť nás ľud," vyhlásil.



Koalíciu proti IS založili po tom, ako táto džihádistická skupina v roku 2014 rýchlo ovládla veľké časti severného Iraku a susednej Sýrie. Iracká vláda vyhlásila víťazstvo nad IS v decembri 2017, no hoci táto skupina prišla o územie, extrémisti hlásiaci sa k nej naďalej podnikajú útoky v oboch krajinách. Aktuálne panujú obavy, že ukončenie bojovej misie USA by mohlo byť pre džihádistov príležitosťou na ďalšie ataky, približuje DPA.



USA avizovali v júli odsun bojových jednotiek z Iraku do konca roka. V krajine bolo podľa Bieleho domu dosiaľ okolo 2500 amerických vojakov. Pozorovatelia predkladajú, že sa tento počet po prechode na výcvikovú a poradenskú misiu veľmi nezmení.