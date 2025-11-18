< sekcia Zahraničie
Koalícia podala návrh na mimoriadnu schôdzu pre Babišov stret záujmov
Babiš by sa ako vlastník holdingu Agrofert dostal do konfliktu záujmov, ak by ho prezident vymenoval za predsedu vlády, pričom na vyriešenie by mal 30 dní.
Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - Strany končiacej českej vládnej koalície ODS, TOP 09, KDU-ČSL a hnutie STAN spoločne s Pirátmi v utorok podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne (PSP) ku konfliktu záujmov kandidáta na premiéra Andreja Babiša z hnutia ANO. Očakávajú, že im Babiš na tejto schôdzi predstaví jeho riešenie. TASR o tom informuje podľa správ serverov Novinky.cz a iDNES.cz.
Predseda snemovne Tomio Okamura (SPD) musí na základe rokovacieho poriadku zvolať zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do desiatich dní. Už v piatok novinárom povedal, že očakáva, že sa bude konať medzi 25. a 28. novembrom. Podľa iDNES by sa schôdza mohla uskutočniť zhruba v rovnakom čase, keď si chcú víťaz volieb ANO so stranami SPD a Motoristi potvrdiť mená kandidátov na ministrov, ktoré následne Babiš predstaví prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Babiš by sa ako vlastník holdingu Agrofert dostal do konfliktu záujmov, ak by ho prezident vymenoval za predsedu vlády, pričom na vyriešenie by mal 30 dní.
Prezident chce, aby líder ANO najprv uviedol, ako svoj konflikt záujmov vyrieši. Babiš mal podľa pondelkového vyjadrenia prezidenta dosť času na to, aby si premyslel, ako tento konflikt vyrieši. Okrem toho Pavel povedal, že ak by Babiš nebol schopný uspokojivo vyriešiť svoj konflikt záujmov, potom by jeho vymenovaním prispel k vzniku protiprávneho stavu. V takomto prípade by bolo vhodné, aby ANO ako víťaz nedávnych volieb navrhlo do funkcie predsedu vlády iného kandidáta.
Šéf ANO dosiaľ neuviedol žiadne možné riešenie tohto konfliktu a vo štvrtok vyhlásil, že spôsob, akým vyrieši stret záujmov, oznámi krátko pred tým, než ho hlava štátu vymenuje za premiéra.
Podpisy poslancov žiadajúcich mimoriadnu schôdzu v utorok priniesli na sekretariát dolnej komory parlamentu predseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp, predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, líder TOP 09 Matěj Ondřej Havel, podpredsedníčka klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková a šéfka klubu Pirátov Olga Richterová. Strany vyzbierali takmer 90 podpisov, pričom na zvolanie schôdze je ich potrebných minimálne 40.
Predseda snemovne Tomio Okamura (SPD) musí na základe rokovacieho poriadku zvolať zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do desiatich dní. Už v piatok novinárom povedal, že očakáva, že sa bude konať medzi 25. a 28. novembrom. Podľa iDNES by sa schôdza mohla uskutočniť zhruba v rovnakom čase, keď si chcú víťaz volieb ANO so stranami SPD a Motoristi potvrdiť mená kandidátov na ministrov, ktoré následne Babiš predstaví prezidentovi Petrovi Pavlovi.
Babiš by sa ako vlastník holdingu Agrofert dostal do konfliktu záujmov, ak by ho prezident vymenoval za predsedu vlády, pričom na vyriešenie by mal 30 dní.
Prezident chce, aby líder ANO najprv uviedol, ako svoj konflikt záujmov vyrieši. Babiš mal podľa pondelkového vyjadrenia prezidenta dosť času na to, aby si premyslel, ako tento konflikt vyrieši. Okrem toho Pavel povedal, že ak by Babiš nebol schopný uspokojivo vyriešiť svoj konflikt záujmov, potom by jeho vymenovaním prispel k vzniku protiprávneho stavu. V takomto prípade by bolo vhodné, aby ANO ako víťaz nedávnych volieb navrhlo do funkcie predsedu vlády iného kandidáta.
Šéf ANO dosiaľ neuviedol žiadne možné riešenie tohto konfliktu a vo štvrtok vyhlásil, že spôsob, akým vyrieši stret záujmov, oznámi krátko pred tým, než ho hlava štátu vymenuje za premiéra.
Podpisy poslancov žiadajúcich mimoriadnu schôdzu v utorok priniesli na sekretariát dolnej komory parlamentu predseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp, predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, líder TOP 09 Matěj Ondřej Havel, podpredsedníčka klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková a šéfka klubu Pirátov Olga Richterová. Strany vyzbierali takmer 90 podpisov, pričom na zvolanie schôdze je ich potrebných minimálne 40.