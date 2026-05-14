Koalícia premiéra Netanjahua urobila prvý krok smerom k novým voľbám
Netanjahuov kabinet sa blíži ku koncu svojho štvorročného mandátu a nové voľby sa musia uskutočniť najneskôr do konca októbra.
Autor TASR
Tel Aviv 13. mája (TASR) - Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v stredu predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok. Táto legislatíva pripravuje základ pre formálne hlasovanie o rozpustení Knesetu a vyhlásenie nových volieb. Izraelské médiá uviedli, že prvé hlasovanie sa očakáva budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a servera Times of Israel (TOI).
Na základe pravidiel Knesetu sa úvodné hlasovanie nemôže uskutočniť skôr ako v pondelok, pripomína TOI. Opozičné strany pritom predložili vlastné návrhy na rozpustenie parlamentu už v utorok. V reakcii na to však začala vládna koalícia pripravovať vlastný postup na rozpustenie Knesetu a vyhlásenie predčasných volieb. Návrh sa tak javí ako snaha koalície udržať si kontrolu nad legislatívnym procesom aj načasovaním volieb, napísal izraelský server.
Netanjahuov kabinet sa blíži ku koncu svojho štvorročného mandátu a nové voľby sa musia uskutočniť najneskôr do konca októbra. Niektorí ultraortodoxní partneri vo vláde ho však vyzvali, aby ich termín mierne posunul a vytýčil už na začiatok septembra.
Návrh zákona ráta s tým, že sa budú konať „najmenej 90 dní“ po jeho schválení, čo premiérovi poskytuje flexibilitu pri výbere termínu, v ktorom bude mať najväčšiu šancu na úspech.
Odchádzajúca koalícia prešla počas svojho mandátu turbulentným obdobím, ktoré zahŕňalo aj útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023, vojnu v Gaze, Libanone a Iráne. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vláda zložená z náboženských a nacionalistických strán by mohla mať problém obhájiť svoje zotrvanie pri moci.
