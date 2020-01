Koalícia proti IS prerušila v Iraku vojenské operácie

Bagdad 9. januára (TASR) - Koalícia pod vedením Spojených štátov, ktorá pomáha irackým silám bojovať proti extrémistom z organizácie Islamský štát (IS), vo štvrtok potvrdila, že pozastavila svoje vojenské aktivity v Iraku, aby sa mohla sústrediť na ochranu vlastného personálu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Oznámenie nasledovalo po stredajšom raketovom útoku Iránu na vojenské základne v Iraku, kde pôsobia americkí vojaci. Paľba mala byť odpoveďou na minulotýždňové zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního americkými silami pri cielenom útoku dronom blízko letiska v Bagdade.



"Globálna koalícia proti Dáišu v súčasnosti pozastavila vojenské aktivity v Iraku, aby sa zamerala na ochranu irackých základní, ktoré hostia koaličný personál," uviedla koalícia na Twitteri, pričom použila arabskú skratku staršieho názvu IS. Doplnila, že "aktivity, ktoré boli pozastavené, zahŕňajú výcvik s partnermi a podporovanie ich operácií proti Dáišu".



Iné činnosti koalície vrátane "vzdorovania škodlivej propagande Dáišu a narúšania jeho financovania" podľa tohto oznámenia pokračujú "ako zvyčajne".



Nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu obrany ešte cez víkend pre tlačovú agentúru AFP povedal, že medzinárodná koalícia proti IS po zabití Solejmáního obmedzila rozsah svojich operácií z bezpečnostných dôvodov. Koalícia následne oznámila pozastavenie výcvikových aktivít v Iraku, čo zdôvodnila narastajúcim počtom raketových útokov proti svojim príslušníkom.