Koalícia v Izraeli je spokojná s predbežnými výsledkami volieb

Tel Aviv 29. februára (TASR) - V komunálnych voľbách, ktoré sa v Izraeli konali v utorok, zaznamenali úspech ultraortodoxné a krajne pravicové strany: napr. predbežné výsledky volieb do mestskej rady mesta Jeruzalema naznačujú "bezprecedentnú väčšinu" ultraortodoxných síl, informoval denník The Times of Israel (TOI).



Celkovo pritom ultraortodoxní veriaci tvoria asi 13 percent z takmer 10 miliónov obyvateľov Izraela.



Spokojná s predbežnými výsledkami volieb je aj pravicová konzervatívna strana Jednota (Likud) premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá dokonca hovorí o "veľkom víťazstve" vo voľbách. Niekoľko miest v krajine sa totiž vďaka kandidátom Likudu posunulo doprava, uvádza sa vo vyhlásení strany. "Pravicový blok v celej krajine sa posilnil," deklaroval Likud.



Zo správ izraelských médií súčasne vyplýva, že pobrežné mestá Tel Aviv a Haifa zostanú "liberálnymi baštami".



DPA dodala, že oficiálne konečné výsledky volieb sa očakávajú až na budúci týždeň.



Izraelské médiá uviedli, že výsledky týchto komunálnych volieb nemusia nevyhnutne zodpovedať tomu, čo sa môže stať vo voľbách na celoštátnej úrovni.



Z prieskumov vyplýva, že Netanjahuova pravicovo-náboženská koalícia by teraz v parlamentných voľbách utrpela obrovské straty a najsilnejšou frakciou v parlamente by bola strana Bennyho Ganca, ktorý je členom vojnového kabinetu.



Gancova umiernená stredopravá aliancia však podľa izraelských médií nemá na komunálnej úrovni také dobré postavenie ako Netanjahuova strana a jej komunálni politici majú aj menej skúseností.



Svoje hlasy v komunálnych voľbách odovzdalo takmer 50 percent z viac ako siedmich miliónov občanov oprávnených voliť. Aktivita voličov bola nižšia, ako zvykne byť v komunálnych voľbách - kvôli vojne v Pásme Gazy sa to však očakávalo, konštatovala AFP.