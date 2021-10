Koalícia v Jemene hlási viac ako 218 zabitých šiitských povstalcov

Rijád 31. októbra (TASR) - Medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie v nedeľu oznámila, že zabila vyše 218 šiitských povstalcov – húsíov. Rebeli prišli o život počas leteckých útokov neďaleko jemenského strategického mesta Marib, píše agentúra AFP.



Podľa agentúry AFP sa povstalci k stratám vyjadrujú len zriedka a počet obetí tak nebolo možné bezprostredne overiť.



"Za uplynulých 72 hodín bolo zničených 24 vojenských vozidiel a zabitých vyše 218 povstalcov zhruba 50 kilometrov južne od mesta Marib," citovala koaličné jednotky oficiálna saudskoarabská tlačová agentúra SPA.



Od 11. októbra koalícia takmer každý deň hlásila útoky v okolí Maribu - poslednej bašty medzinárodne uznanej jemenskej vlády. Tvrdí, že v bojoch v okolí tohto mesta odvtedy zabila zhruba 2200 húsijských povstalcov.



Iránom podporovaní povstalci minulý mesiac obnovili boje o Marib. Ovládnutie rovnomennej a na ropu bohatej provincie by posilnilo pozíciu húsíov pri mierových rokovaniach, konštatovala AFP.



Konflikt v Jemene vypukol v roku 2014, keď húsíovia obsadili metropolu Saná. Vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou vstúpila do konfliktu na strane vládnych síl na jar 2015 a v lete 2016 zablokovala medzinárodné lety na letisko v Saná.



V konflikte zahynuli už desaťtisíce ľudí a milióny ďalších opustili svoje domovy.