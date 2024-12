Koalícia v Sýrii sa usiluje o vytvorenie prechodného vládneho orgánu

Damask 8. decembra (TASR) - Sýrska koalícia opozičných skupín, ktorá v nedeľu zvrhla vládu dlhoročného prezidenta Bašára Asada vyhlásila, že pracuje na vytvorení prechodného vládneho orgánu s plnými výkonnými právomocami. Usilovať sa taktiež bude o vybudovanie strategických partnerstiev so štátmi na Blízkom východe a vo svete. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Veľká sýrska revolúcia prešla z fázy boja za zvrhnutie Asadovho režimu do fázy boja za spoločné vybudovanie Sýrie, ktorá bude hodná obetí jej ľudu," uviedli povstalci vo vyhlásení.



Vodca sýrskych povstalcov Abú Muhammad al-Džawlání v nedeľu ráno vyhlásil, že štátne inštitúcie budú až do svojho odovzdania novej moci pod dohľadom "bývalého premiéra" Muhammada Džalálího



Premiér zároveň deklaroval, že v Sýrii by sa mali konať slobodné voľby a uviedol, že je ochotný podporiť kontinuitu v riadení krajiny. Ubezpečil, že zostáva v Sýrii - na rozdiel od Asada, ktorý údajne letecky ušiel na zatiaľ neznáme miesto.



Sýrskym povstalcom sa v nedeľu podarilo dobyť hlavného mesto Damask a zvrhnúť prezidenta Asada. Ofenzívu pritom povstalecké skupiny spustili iba minulý týždeň. Rýchlosť s akou sa im podarilo dobyť krajinu prekvapila viacerých expertov.