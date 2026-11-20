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Koalícia vedená Rijádom zachytila raketu a dva drony
Húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
Autor TASR
Rijád 20. novembra (TASR) - Vojenská koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje proti jemenským povstalcom húsíom, v piatok oznámila, že zachytila dva drony a balistickú raketu vypálenú smerom na juh krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu susedného Jemenu, čelí nárastu útokov odvtedy, čo v júli povstalci obnovili svoje bojové operácie.
Hovorca koalície Turkí al-Málíkí v piatok ráno uviedol, že „protivzdušná obrana zachytila a zničila balistickú raketu, ktorú vystrelila teroristická milícia húsíov smerom na južnú časť krajiny“. Dva drony povstalcov, ktoré boli tiež vypálené smerom na juh kráľovstva, sa rovnako podarilo zostreliť, uviedol al-Málíkí v samostatných príspevkoch na platforme X.
V piatok ráno saudskoarabské orgány civilnej ochrany vydali varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“ pre mestá Džizán a Abhá, ako aj pre provinciu Chamís Mušajt na juhu krajiny. Neskôr oznámili, že nebezpečenstvo pominulo.
Húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
Vo štvrtok húsíovia poškodili mrakodrap vo finančnej štvrti hlavného mesta, ktorá symbolizuje snahu korunného princa Mohammeda bin Salmána modernizovať toto kráľovstvo bohaté na ropu.
Hoci úrady neuviedli, o ktorú budovu presne ide, fotografie zverejnené civilnou ochranou podľa agentúry AFP naznačujú, že poškodený bol mrakodrap, v ktorom sídli saudskoarabský Verejný investičný fond. Ide o najvyššiu budovu v Rijáde.
Koalícia, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú vládu susedného Jemenu, čelí nárastu útokov odvtedy, čo v júli povstalci obnovili svoje bojové operácie.
Hovorca koalície Turkí al-Málíkí v piatok ráno uviedol, že „protivzdušná obrana zachytila a zničila balistickú raketu, ktorú vystrelila teroristická milícia húsíov smerom na južnú časť krajiny“. Dva drony povstalcov, ktoré boli tiež vypálené smerom na juh kráľovstva, sa rovnako podarilo zostreliť, uviedol al-Málíkí v samostatných príspevkoch na platforme X.
V piatok ráno saudskoarabské orgány civilnej ochrany vydali varovania pred „potenciálnym nebezpečenstvom“ pre mestá Džizán a Abhá, ako aj pre provinciu Chamís Mušajt na juhu krajiny. Neskôr oznámili, že nebezpečenstvo pominulo.
Húsíovia v uplynulých týždňoch podnikli útoky na niekoľko saudskoarabských cieľov vrátane letísk, energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a finančnej štvrte v Rijáde.
Vo štvrtok húsíovia poškodili mrakodrap vo finančnej štvrti hlavného mesta, ktorá symbolizuje snahu korunného princa Mohammeda bin Salmána modernizovať toto kráľovstvo bohaté na ropu.
Hoci úrady neuviedli, o ktorú budovu presne ide, fotografie zverejnené civilnou ochranou podľa agentúry AFP naznačujú, že poškodený bol mrakodrap, v ktorom sídli saudskoarabský Verejný investičný fond. Ide o najvyššiu budovu v Rijáde.