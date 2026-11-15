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Nedela 15. november 2026Meniny má Leopold
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Koalícia vedená Saudskou Arábiou zachytila rakety vypálené na Rijád

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Smútiaci nesú rakvy počas pohrebu obetí nedávnych leteckých útokov na dedinu al-Shariya severovýchodne od Saná, za ktoré houthistické úrady obvinili Saudskú Arábiu, v Saná v Jemene, ktorá je pod kontrolou Houthiov, v stredu 11. novembra 2026. Foto: TASR/AP

V predchádzajúcom príspevku informovali, že koalícia zničila dve bezpilotné lietadlá v saudskoarabskej Východnej provincii.

Autor TASR
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Rijád 15. novembra (TASR) – Koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti jemenským húsíom podporovaným Iránom, v nedeľu oznámila, že zachytila dve balistické rakety vypálené touto skupinou smerom na hlavné mesto Rijád. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Protivzdušná obrana zachytila a zničila dve balistické rakety, ktoré teroristické milície húsíov vypálili smerom na Rijád,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca koalície Turki al-Málikí.

V predchádzajúcom príspevku informoval, že koalícia zničila dve bezpilotné lietadlá v saudskoarabskej Východnej provincii.
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