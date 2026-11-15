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Koalícia vedená Saudskou Arábiou zachytila rakety vypálené na Rijád
V predchádzajúcom príspevku informovali, že koalícia zničila dve bezpilotné lietadlá v saudskoarabskej Východnej provincii.
Autor TASR
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Rijád 15. novembra (TASR) – Koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje proti jemenským húsíom podporovaným Iránom, v nedeľu oznámila, že zachytila dve balistické rakety vypálené touto skupinou smerom na hlavné mesto Rijád. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila dve balistické rakety, ktoré teroristické milície húsíov vypálili smerom na Rijád,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca koalície Turki al-Málikí.
V predchádzajúcom príspevku informoval, že koalícia zničila dve bezpilotné lietadlá v saudskoarabskej Východnej provincii.
„Protivzdušná obrana zachytila a zničila dve balistické rakety, ktoré teroristické milície húsíov vypálili smerom na Rijád,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca koalície Turki al-Málikí.
V predchádzajúcom príspevku informoval, že koalícia zničila dve bezpilotné lietadlá v saudskoarabskej Východnej provincii.