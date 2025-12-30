Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila v Jemene na zásielku zbraní

V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry AFP vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov.

Autor TASR
Rijád 30. decembra (TASR) - Saudskou Arábiou vedená koalícia zaútočila v utorok na veľké množstvo zbraní a bojových vozidiel, ktoré práve v Jemene vykladali z lodí zo Spojených arabských emirátov (SAE), informovala v utorok saudskoarabská tlačová agentúra SPA. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Koalícia zároveň upozornila, že je pripravená podporiť jemenskú vládu vo vojenskej konfrontácii so separatistickými silami, a vyzvala ich, aby sa „pokojne“ stiahli z nedávno obsadených provincií.

Lode priplávali z prístavu Fudžajra na východnom pobreží Spojených arabských emirátov, uviedla SPA s tým, že operácia bola vykonaná v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a nevznikli žiadne vedľajšie škody.

Separatistická Južná prechodná rada (STC) podporovaná Spojenými arabskými emirátmi (SAE) v posledných týždňoch získala v Jemene nové územia, zatiaľ čo Saudská Arábia, ktorá je hlavným podporovateľom medzinárodne uznávanej vlády Jemenu, dôrazne vyzvala STC, aby sa z novoobsadených území stiahla.

V Jemene od roku 2014 zúri vojna, ktorá si podľa francúzskej tlačovej agentúry AFP vyžiadala viac ako 150.000 mŕtvych z radov bojovníkov i civilistov. Vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz vo svete. Húsíovia počas vojny v Pásme Gazy útočili aj na Izrael a lode v Červenom mori, zdôvodňujúc to solidaritou s Palestínčanmi. Jemen sa zas stal terčom odvetných leteckých útokov Izraela. Od začiatku prímeria v Pásme Gazy tieto útoky obojstranne ustali.
