Koalícia vedená USA zadržala popredného predstaviteľa Islamského štátu

Bejrút 16. júna (TASR) - Medzinárodná koalícia pod vedením Spojených štátov oznámila, že v Sýrii vo štvrtok ráno zadržala popredného predstaviteľa militantnej organizácie Islamský štát (IS). TASR správu prevzala od agentúry Reuters.uviedla koalícia vo vyhlásení. Dodala, že počas tejto operácie neutrpeli zranenia žiadni civilisti ani neboli poškodené žiadne lietadlá.Vo vyhlásení sa nespomína, v ktorej časti Sýrie došlo k zadržaniu tohto predstaviteľa.Hovorca samostatnej sýrskej povstaleckej skupiny podporovanej Tureckom vo štvrtok povedal, že jednotky koalície vykonali nálet vrtuľníkmi v provincii Aleppo neďaleko tureckých hraníc.Hovorca dodal, že pri operácii boli pravdepodobne použité americké vrtuľníky typu Chinook a Black Hawk a že išlo o prvú operáciu takéhoto druhu v oblasti, ktorú majú pod kontrolou milície povstaleckej Sýrskej národnej armády (SNA) podporované Tureckom.Koalícia vedená Spojenými štátmi uskutočňuje v Sýrii razie a útoky zamerané na členov džihádistickej skupiny IS. Tá bola v roku 2019 porazená, no naďalej pokračuje v útokoch na vládne sily zo svojich úkrytov.Počas februárovej operácie amerických špeciálnych síl zahynul vodca militantnej organizácie Islamský štát abú Ibráhím Hášimí Kurajší tak, že odpálil bombu, ktorá okrem neho zabila aj členov jeho rodiny. Jeho smrť následne potvrdil aj IS. Túto džihádistickú organizáciu riadil od októbra 2019, keď prišiel o život jeho predchodca, prvý "kalif" abú Bakr Baghdádí.