Koalíciu s Wildersom odmietla už druhá strana

Haag 29. novembra (TASR) — Holandský pravicový populista Geert Wilders týždeň po jasnom víťazstve vo voľbách utrpel pri pokuse o zostavenie vlády ďalší neúspech. Koalíciu s jeho krajne pravicovou Stranou slobody (PVV) totiž v stredu odmietla aj nová stredopravicová strana Nová spoločenská zmluva (NSC). Informovala o tom agentúra DPA



"Momentálne nechcem otvoriť žiadne rokovania," povedal predseda NSC Pieter Omtzigt. Ako dôvod uviedol obavy o existenciu právneho štátu. Za protiústavné považuje NSC najmä požiadavky PVV na zákaz koránu a zatvorenie mešít.



Vstup do koalície s PVV predtým odmietla aj liberálna Strana za slobodu a demokraciu (VVD) odchádzajúceho premiéra Marka Rutteho, je však ochotná podporiť menšinovú vládu. Wilders potrebuje obe strany na zabezpečenie stabilnej väčšiny pre svoju vládu.



PVV získala 37 zo 150 parlamentných kresiel. Wilders nevylúčil ani vytvorenie menšinovej vlády. "Všetko je možné," povedal v stredu ráno v Haagu pred začatím konzultácií s ostatnými stranami, "ale ja som za väčšinovú vládu".



Wilders už skôr uviedol, že plánuje rokovať s VVD, NSC, ako aj so Stranou farmárov (BBB). Označil to za "logickú pravicovú kombináciu". Zároveň zopakoval, že je ochotný robiť kompromisy a vzdať sa požiadaviek na zákaz koránu a zatvorenie mešít.