Koaličné rokovania v Holandsku stroskotali, odstúpila kľúčová strana

Haag 6. februára (TASR) - Nádej na zostavenie novej väčšinovej vlády v Holandsku pod vedením krajne pravicového lídra Geerta Wildersa sa začala v utorok rozpadať po tom, čo jedna z kľúčových politických strán z vyjednávaní odstúpila pre spor o verejných financiách. Informovala o tom agentúra AFP.



Strana Nová spoločenská zmluva (NSC) protikorupčného bojovníka Pietera Omtzigta oznámila, že sa nebude viac podieľať na tomto kole koaličných rokovaní, čo znemožnilo, aby Wilders vytvoril vládu, ktorá by mala v parlamente nadpolovičnú väčšinu poslancov.



NSC vo svojom vyhlásení tvrdila, že chce zostať konštruktívnou v rokovaniach, ale podľa AFP sa zdá, že vylúčila spoluprácu s Wildersonom vo väčšinovom kabinete. "Mohlo by ísť napríklad o konštruktívnu podporu menšinovej vlády," uviedla strana.



"Neuveriteľné sklamanie. Holandsko chce tento kabinet a teraz Pieter Omtzigt hádže uterák do ringu, pričom sme ešte do dnešného dňa rokovali. Vôbec to nechápem," napísal Wilders na sociálnej sieti X.



Ronald Plasterk, bývalý minister vnútra, ktorý rokovania vedie, už predtým označil verejné financie ako jeden z hlavných sporných bodov. Odborníci totiž varovali, že nová koalícia bude musieť nájsť približne 17 miliárd eur na zníženie štrukturálnych výdavkov. Budúci týždeň by mal predstúpiť pred parlament a informovať ho o pokroku pri vytváraní novej vlády.



Wilders, ktorý je predsedom Strany slobody (PVV), svojím víťazstvom v novembrových voľbách šokoval Holandsko aj Európu vzhľadom na to, že vo svojom programe má zahrnutý aj zákaz koránu a zatvorenie mešít.



Wilders okrem šéfa NSC rokuje aj s predsedníčkami ďalších dvoch politických strán - líderkou pravicovo-liberálnej Strany slobody a demokracie (VVD) Dilan Yesilgözovou a šéfkou Strany farmárov (BBB) Caroline van der Plasovou. Bez podpory NSC a jej 20 kreslami v 150-člennom parlamente však nemá žiadnu šancu vytvoriť väčšinový kabinet.



Krajne pravicový predseda PVV sa už predtým dostal do sporu so šéfom NSC Omtzigtom, ktorý považoval niektoré časti Wildersovho volebného manifestu za protiústavné vrátane protiislamských prvkov, ako aj plánov na vystúpenie z Európskej únie.