Koaličné rozhovory v Nemecku budú pokračovať aj budúci týždeň

Berlín 4. apríla (TASR) - Koaličné rozhovory o zostavení nemeckej vlády sa predĺžia na budúci týždeň, uviedol v piatok Thorsten Frei, predstaviteľ kresťanskodemokratického bloku (CDU/CSU), ktorý vyhral februárové parlamentné voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Rokovania medzi CDU/CSU a sociálnymi demokratmi (SPD) prebiehajú už niekoľko týždňov. Líder kresťanskodemokratického bloku Friedrich Merz, ktorý pravdepodobne zaujme post budúceho kancelára, by chcel novú vládu zostaviť do Veľkej noci.



Pred ďalším kolom rokovaní v piatok v Berlíne Thorsten Frei uviedol, že „je pred nami ešte značná cesta“. „Očakávam preto, že budú pokračovať do budúceho týždňa... Teraz ide o to, aby sme odstránili prekážky," dodal Frei.



Predstaviteľ SPD Alexander Dobrindt pred piatkovým rokovaním vyhlásil, že „očakáva veľký pokrok“.



Hlavným zostávajúcim sporným bodom sú pravdepodobne finančné otázky. Zatiaľ čo sa CDU/CSU usiluje o rozpočtové škrty, SPD sa snaží chrániť sociálne výdavky.



Dlhé formovanie novej koalície už kritizovali vedúci predstavitelia viacerých podnikov v krajine a tlak na zostavenie novej nemeckej vlády zvýšilo aj oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení ciel na EÚ.