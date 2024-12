Koaličné rozhovory v Rakúsku budú pokračovať v budúcom roku

Viedeň 18. decembra (TASR) - Rozhovory o vytvorení novej vládnej koalície v Rakúsku sa prenesú do budúceho roka. Oznámili to v utorok lídri troch strán, ktorí sú pod rastúcim tlakom na dohodu. Podľa vlastných slov už dosiahli určitý pokrok a začínajú "intenzívnu fázu" rokovaní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a APA.



Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Karla Nehammera, Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) a liberálna strana NEOS rokujú už štyri týždne. Ak sa dohodnú, sformujú prvú trojstrannú koaličnú vládu v Rakúsku od roku 1949. Musia však prekovať veľké rozdiely v otázkach ako dane. SPÖ odmieta výzvy, aby sa zamerali predovšetkým na znižovanie výdavkov.



V septembrových voľbách zvíťazila krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ), nedostala však poverenie zostaviť vládu, pretože s ňou nechcela ísť do koalície žiadna ďalšia parlamentná strana.



"Nie, pod vianočným stromčekom nebude vláda, máme však spoločnú vôľu a ambíciu dosiahnuť tento týždeň pokrok," povedala predsedníčka NEOS Beate Meinlová-Reisingerová na spoločnej tlačovej konferencii.



Nehammer hovoril o "dobrom a konštruktívnom procese". Rokovania budú podľa šéfa ľudovcov prebiehať aj počas vianočných sviatkov a po prelome roka. Predseda SPÖ Andreas Babler sa vyjadril optimisticky s tým, že diskusie boli dosiaľ emotívne, no dosiahnuť "sa podarilo pomerne veľa".



Lídri priznali, že náročné je najmä riešenie zlej rozpočtovej situácie. Ekonomika Rakúska by mala podľa prognóz zaznamenať druhý rok po sebe pokles. Jej výkon spomalil slabý rast hlavných obchodných partnerov, ako je Nemecko. To sa negatívne odrazilo na výbere daní a zvýšilo deficit.